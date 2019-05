NingÃºn funcionario del Ayuntamiento de CuliacÃ¡n hace pÃºblica su declaraciÃ³n patrimonial

Ningún funcionario del Ayuntamiento de Culiacán hace pública su declaración patrimonial

La Plataforma Nacional de Transparencia del 1 de enero al 31 de marzo recibió 310 declaraciones, pero ninguna está a disposición de la ciudadanía para ser revisada

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, ningún funcionario del Ayuntamiento de Culiacán hizo pública su declaración patrimonial.

La ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de Acceso a la Información pública del Estado de Sinaloa obligan a funcionarios a presentar su declaración patrimonial; sin embargo, debido a la protección de datos personales, todos los servidores públicos pueden no hacer pública su declaración.

En el caso del Ayuntamiento de Culiacán, son sujetos obligados a presentar su declaración patrimonial desde los miembros de las instituciones policiales, Síndicos, Síndico Procurador, hasta los Presidentes Municipales y Regidores y, en su caso, los integrantes de los Consejos Municipales.

En total fueron 310 declaraciones patrimoniales las que presentaron los funcionarios públicos del Municipio, y todos decidieron no hacer pública su declaración patrimonial, dado que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Gobierno de Sinaloa brinda a los funcionarios la opción de no hacer pública su declaración, y de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, todos optaron por no hacerlo.

"Durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019, se recibieron 310 declaraciones de situación patrimonial presentadas por servidores públicos municipales, las cuales no pueden ser publicadas, toda vez que de acuerdo a las nuevas disposiciones en materia de responsabilidades administrativas el Comité de Participación Ciudadana deberá proponer al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, los formatos respectivos para las declaraciones, patrimoniales y de intereses, para que en su caso se emitan loS correspondientes que protegerán la información que pueda afectar la vida privada o los datos personales; lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 29, 34 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa", indica la PNT.

De acuerdo con la Ley, los funcionarios deben informar sobre los ingresos así como los inmuebles con los que cuenta; de no hacerlo, pueden ser sujetos a amonestaciones, suspensiones, su destitución, sanción económica y se podría inhabilitar para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Cabe mencionar que los únicos entes que pueden solicitar alguna información de la declaración patrimonial de los funcionarios que no hagan públicos sus datos, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Gobierno de Sinaloa, son el Ministerio Público, los Tribunales o las autoridades judiciales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el Servidor Público interesado o bien, cuando las Autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras lo requieran con motivo de la investigación o la resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas.

Ya en los primeros meses de su Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, manifestó que en su administración todos los funcionarios deberían de hacer pública su declaración patrimonial; sin embargo, en el caso de Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, sostuvo que él no estaba de acuerdo, dado que se podría ver afectada su seguridad.

“Como servidores públicos tenemos una complicación: estamos obligados a rendir y declarar nuevo patrimonio al inicio y al final del mandato y estoy de acuerdo con ello, en lo que no estoy de acuerdo es que se nos quiera obligar a publicarlo”, señaló, “ahí está mi información y periódicamente voy a tener que actualizarla y ahí está”, indicó el 26 de enero.