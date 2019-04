NiÃ±os de Sinaloa debieran ir a pie a sus escuelas, asegura urbanista

Niños de Sinaloa debieran ir a pie a sus escuelas, asegura urbanista

El arquitecto Juan Carlos Rojo Carrascal dijo que los niños sobreprotegidos que no exploran la ciudad están estancando su desarrollo humano

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN.- A pesar de que las calles de Sinaloa presentan peligros reales, no se debiera encerrar a los niños en su casa sino alentarlos a forjar su autonomía, aseguró el especialista en urbanismo Juan Carlos Rojo Carrascal, dentro del panel titulado “Seguridad vial: ¿Salud pública o diseño urbano?”, organizado por el colectivo civil Mapasin.

“Si una ciudad se hace en condiciones para los niños, se hace en condiciones para todos. No hemos pensado en el niño que va caminando solo a la escuela o que puede tener cierta autonomía en la ciudad, porque la única forma que tenemos de resolver el problema de seguridad de un niño es encerrándolo en la casa con miles de formas de pantallas que puede usar todo el día. Y estamos generando un niño que no se forma, que no madura, que no tiene autonomía”, criticó.

El también arquitecto y profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa comentó, en el foro realizado en dicha escuela, que lo que debe hacerse es atender el asunto de la velocidad y su control.

“La velocidad es un tema muy controvertido. Hace treinta años buscábamos siempre hacer las ciudades mucho más veloces: 'Ah, qué bien, ya no tengo ningún obstáculo para llegar cada vez más rápido al lugar'. Y eso lo empezamos a pensar todos juntos, y todos juntos hacemos el embotellamiento que se convierte en el siguiente obstáculo que nos impide llegar”, dijo.

“Comentaban esto de que el automóvil tiene que desaparecer. A mi me parece que lo tenemos que controlar: es difícil pensar que el automóvil desaparezca de las ciudades. Incluso me parece una herramienta muy buena... yo, aunque no lo crean, no estoy peleado con los automóviles. Pero ya que se empiezan a mover viene el problema, cuando hay velocidad ya se ponen peligrosos”, añadió.

Otra de las panelistas, la arquitecta y catedrática de la UAS Celia Rosalía Gastélum Ramírez, abundó en el tema de la seguridad para los niños y ejemplificó su punto con casos reales del extranjero.

“¿Será que solamente necesitamos proteger la seguridad en los cruceros frente a las escuelas? Ese es solo el primer paso. Lo que buscamos es recuperar el espacio público, incluidas las calles para la gente y, en particular, para una de las poblaciones más vulnerables como son nuestros niños. Entonces, ¿cómo le hacemos? Me encantó un manual que ya tienen los españoles desde el 2011 que se llama 'Camino escolar paso a paso'”.

“No solo busquemos que el crucero sea seguro, sino busquemos que los niños, como está sucediendo en ciudades como Amsterdam o Copenhague, salgan de su casa solos y lleguen a la escuela solos desde la edad preescolar, algunos a pie y algunos en bicicleta”, agregó.

Enfatizó en que los arquitectos y urbanistas en formación tienen la responsabilidad de crear las condiciones de infraestructura para minimizar los peligros de los niños y la sociedad en general.