Niños le llevan serenata a AMLO para recordarle que 4.7 millones viven en pobreza extrema

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- Niños, niñas y adolescentes llevaron la mañana de este jueves una serenata al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para expresarle los temas que les preocupan, exigirle los incluya en la agenda pública y los tome en cuenta en la designación de políticas públicas. Le recordaron que en México hay 4.7 millones de menores en pobreza extrema y al menos una vez al día no tienen para comer; mientras 2.5 millones, de entre 5 a 17 años de edad, tienen que trabajar.

Menores de diversos estados se congregaron afuera de la casa de transición del Presidente electo, acompañados del mariachi Águilas de Coyoacán. El evento fue organizado por la Red por los Derechos de la Infancia de México (Redim).

“Esta es una serenata para Andrés Manuel López Obrador para recordarle que niños y niñas son parte de este país, representan el 30 por ciento de la población, casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes”, dijo Juan Martín Pérez, director ejecutivo de Redim.

El mariachi entonó temas como “Recuérdame”, tema original de la película “Coco”; “Oso carpintero”; “El Chorrito”; “El conejo Blas”, “México lindo y querido”, “Mariachi loco”, entre otros.

Durante la serenata, el director de la Redim dio diversos datos sobre la niñez mexicana, por ejemplo, que ocho de cada diez niños indígenas viven en pobreza por haber nacido en un pueblo originario; mientras, 5 millones de menores no están en el sistema educativo.

“Necesitamos urgentemente atenderlo, particularmente con adolescentes que son presa -fácil del crimen organizado”, alertó Pérez.

Añadió que México tiene un gran desafío con los menores, pues hasta ahora no han sido considerados.

“Tenemos una situación de pobreza grave, 4.7 millones de [menores] viven en pobreza extrema y al menos una vez al día no tienen para comer; 2.5 millones trabajan, de 5 a 17 años de edad; no por gusto, no por deporte extremo, por necesidad. De tal manera que el próximo Gobierno tiene que continuar con el cumplimiento de la Ley General de Derechos de Niños y Niñas y el Sistema Nacional de Protección Integral”, destacó.

También recordó que en el país hay un gran problema de niñas y adolescentes embarazada, precisó que seis de cada 100 tienen un embarazo antes de cumplir los 15 años de edad. Y alertó que 94 por ciento de niñas enfrenta violencia.

“Esperamos que AMLO como nuevo Jefe de Estado mexicano y próximo presidente del Sistema Nacional de Protección Integral pueda incorporar entre sus proyectos estratégicos que presentará el 1 de diciembre, recodarán que ha hablado de 25 proyectos estratégicos, esperamos que uno de ellos se refiera a la atención de los derechos de casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes”, llamó.

Por su parte, los menores pidieron al Presidente electo ser tomados en cuenta a la hora de la creación de políticas públicas.

“Esto que estamos haciendo es muy importante para visibilizar que nosotros y nosotras también tenemos voz y tenemos que ser escuchados en la toma de políticas públicas”, dijo uno de los menores presentes en la serenata.

Juan Martín Pérez destacó la petición del menor pues, dijo, ellos quieren un país en paz, sin violencia.

“Si ve este mensaje AMLO que nos dé una vivienda digna a todas la niñas y niños que vivimos en la Ciudad de México”, pidió una adolescente.

Al arribo de López Obrador, los niños corearon: “AMLO, escúchanos”.

NIÑOS EN POBREZA

En mayo pasado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), destacó en su informe anual sobre México que 51.1 por ciento de los niños, niñas y adolescentes del país vive en situación de pobreza.

Esto significa que hay 19.6 millones de menores que afrontan esta problemática, y de ellos, “dos de cada diez están en pobreza extrema”, señaló el reporte, que hace referencia a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En cuanto a educación, destacó que 80 por ciento de los niños y adolescentes “no alcanza los conocimientos requeridos en su nivel”.

El 96.2 por ciento de quienes tiene entre 6 y 14 años asisten a clases, pero a pesar de los “avances” que se dan dado, matiza la institución, “más de cuatro millones están fuera de la escuela y más de 600 mil se encuentran en riesgo de dejarla”.

Según datos de la Encuesta Intercensal 2015, en México residen 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad.

Y de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 74.4 por ciento de niñas, niños y adolescentes mexicanos padecen una o más carencias sociales.

Además, 89.6 por ciento trabaja o realiza actividades económicas no permitidas, al tiempo que unos 810 mil adolescentes y mujeres jóvenes de 15 años y más sufrieron alguna forma de violencia sexual en el ámbito escolar, y 20 por ciento de estudiantes de 15 a 16 años declaró sufrir acoso escolar más de una vez al mes.