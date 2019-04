Niños van primero: La importancia de la seguridad vial en Culiacán

La activista Valentina Ochoa Vivanco, una de las encargadas del proyecto para la seguridad vial de los niños de la primaria Ángel Flores, considera que en Culiacán falta visión política para alinearse a las buenas prácticas viales del mundo

Heriberto Giusti Angulo

15/04/2019 | 10:40 AM

Si una ciudad se hace pensada para los niños, se hace entonces pensada para todos, considera la activista Valentina Ochoa Vivanco, directora ejecutiva de Refleacciona, una de las organizaciones a cargo de implementar el crucero escolar seguro de la primaria Ángel Flores, en Culiacán.

“Cuando yo empecé a trabajar en el tema de la seguridad vial, fue un tema que me enamoró porque, pues, en realidad es algo que nos pasa a todos. ¿No? O sea, todos conocemos a alguien que se murió, todos conocemos a alguien que tuvo un accidente… pero no nos parece lo suficientemente alarmante, y uno aprende a verlo como algo normal”, dice.

Actualmente el proyecto ‘Punto a Punto’, que Ochoa Vivanco lidera en dicha escuela, se encuentra paralizado por decisión del alcalde Jesús Estrada Ferreiro. Ésto a pesar de que docenas de padres de familia, personal docente y alumnos hayan bloqueado la avenida Álvaro Obregón, en protesta por la suspensión de la obra para hacer seguro el crucero escolar.

Desde hace 5 años, Valentina es directora ejecutiva de Refleacciona, asociación civil sin fines de lucro que busca incidir en temas de recuperación de espacios públicos y seguridad vial. Ella estudió ciencias políticas en el Tecnológico de Monterrey, y en cierto punto de la carrera estuvo también en la Universidad de Berkeley, California; además, tiene estudios adicionales en conducta y comportamiento no verbal, así como una certificación en seguridad vial por parte de la Universidad Johns Hopkins.

La especialista compartió las razones que la motivaron a emprender un proyecto de esta naturaleza… en una ciudad tan caótica como es Culiacán.

“Entre más empecé yo a estudiar el tema, más empecé a darme cuenta de que todas esas muertes y esos accidentes son prevenibles… y no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer al respecto”, lamenta.

“No puede ser que sea el municipio número 1 en muertes infantiles por siniestros viales, y que nadie haya dicho ‘¡Esto tiene que acabar ya!’”.

Hay deficiente visión política en Culiacán

Valentina Ochoa Vivanco opina que el proyecto ‘Punto a Punto’ aporta mucho a la sociedad de Culiacán, pues lo acerca a buenas prácticas realizadas desde hace tiempo en otros países.

“No es un tema que haya estado como prioridad en la agenda pública. O sea, cuando se habla de seguridad vial, no es un tema que algún Gobierno o algún líder político haya dicho, ‘Esto es algo que tiene que cambiar’. Entonces, la importancia de ‘Punto a Punto’ es que sienta un precedente en la agenda política que tiene que tener Culiacán”, aseguró.

“Hay muchos países que tienen justamente esta misión que se llama ‘50 by 30’, que significa reducir en un 50 por ciento las muertes para el 2030… y aquí nadie lo ha puesto sobre la agenda”, critica.

“Este proyecto es una oportunidad para decir ‘Esto va primero. Los niños van primero’”, señala.

En Culiacán, el 45 por ciento de los niños llegan a su escuela caminando. Asimismo, en la escuela primaria Ángel Flores, el 47 por ciento de los niños arriban de esta manera; mientras que el 39 por ciento llega en transporte público y el restante 13 por ciento lo hace en auto particular.

“Pero aún de los que llegan en auto particular, algunos todavía cruzan la calle, la Álvaro Obregón. Que es algo que se está perdiendo de contexto. ¿Por qué pasa esto? Porque a los padres les queda más fácil agarrar esa avenida para irse para el trabajo, o por la razón que sea”, indica.

“Y de los que llegan en transporte público, su parada de camión está del otro lado de la escuela; hacen su parada del lado del parque, entonces tienen que atravesar la avenida”.

“Entonces, estamos hablando de que más de un 80 por ciento de los niños están llegando a pie. Y esto es súper importante, porque en México una de las causas principales de muerte que hay son las no transmisibles, donde está la obesidad, la hipertensión, etcétera. Entonces, es muy importante el hecho de que los niños caminen a la escuela, por el alto grado de obesidad infantil que tenemos”, reflexiona.

Culiacán va rezagado a nivel mundial

La activista enfatiza que esta falta de visión política, además de poner en grave riesgo a los niños, también dificulta la oportunidad de potenciar los negocios locales de una manera innovadora, incluyente y sustentable.

“Es una tendencia a nivel mundial el hacer justamente estas ciudades más humanas y más para los niños. Tenemos por ejemplo el caso de la ciudad de Bogotá, o el caso de la ciudad de Fortaleza, en Brasil, en donde ese tema de calmar el tránsito, de bajar las velocidades, de darle espacio a los usuarios vulnerables, se ha convertido en una prioridad”, explica.

“Y esto está más que comprobado. Se comprobó, por ejemplo, en Nueva York. Donde vieron que cuando tú también inviertes en infraestructura para todos, sobre todo en infraestructura peatonal, esto también tiene un impacto económico en la zona. Porque cuando tú amplías las banquetas, la gente camina; cuando tú pones árboles, ¡sobretodo hablando de Culiacán y su clima!, la gente camina”.

“Hay veces que eso no se entiende. Por ejemplo, en una calle en donde hay tiendas: si tú pones espacio para caminar, tus ventas suben. ¿Por qué? Porque los que te compran son la gente… no son los coches”, enfatiza.

Valentina Ochoa Vivanco invita a la ciudadanía a ver más allá de sus narices, a ver más allá del inmediato plazo. Considera que, no sólamente se está afectando mucho la calidad de vida en el presente, sino que también los habitantes de Culiacán están comprometiendo su propia vida futura.

“Se nos olvida a veces, cuando nos subimos al coche, que va a llegar una edad en la que nosotros quizá no vamos a poder manejar; en que nosotros vamos a estar grandes y no vamos a poder manejar. Y vamos a tener que caminar”, visiona.

“¡Dime tú si una persona con 85 años va a querer subir un puente peatonal para atravesar una calle! Y obviamente ya no puede manejar. ¿Entonces qué? ¿Tiene que quedarse encerrada en su casa, sin hacer nada, porque no puede moverse a ningún lado? Me parece absurdo”, reflexiona.

“Una ciudad diseñada para los niños es una ciudad diseñada para todos. O sea: para los grandes, para los jóvenes y para los más adultos; para las personas vulnerables o para las personas que tienen alguna discapacidad”.