No afecta a atuneros mexicanos resolutivo de la OMC: Conapesca

Raúl Elenes Ángulo, Comisionado de Conapesca, dijo que los productores nacionales tienen otros mercados como Europa y Asia

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ El resolutivo emitido por la Organización Mundial de Comercio a favor de Estados Unidos con respecto a los límites de mercado del atún mexicano a este país no le afecta a los productores principales del país, señaló el Comisionado de Conapesca, Raúl Elenes Ángulo.

Mencionó que esta resolución fue de tipo administrativa-comercial, tras una inconformidad que presentaron los atuneros mexicanos, ya que se les insistía en introducir la leyenda “dolphin safe”, medida que tomaron como discriminatoria.

“Yo le pregunté a varios productores mexicanos, a los principales y señalan que no afecta tener esta leyenda en los productos, no les afecta el mercado de Estados Unidos, ellos trabajan más bien en Europa y en Asia pero si les molesta que esto deja entrever que las empresas mexicanas atuneras no son respetuosas con las medidas ambiantales”, declaró.

Raúl Elenes Ángulo, Comisionado de Conapesca.

Elenes Ángulo señaló que todas las empresas atuneras del país cuentan con las medidas ambientales para realizar pesca en tierras internacionales y entrar a mercados sin la etiqueta que le solicitan.

“No les afecta, el producto mexicano se puede seguir vendiendo en Estados Unidos pero sin esta medida, dejan entrever que no cumple, pero si cumple con todas las medidas ambientales y cuidados para pescar en aguas internacionales y para seguirse vendiendo”, comentó.

“Fue una resolución tipo administrativa comercial, una inconformidad que presentaron, una inconformidad los productores mexicanos porque insistían los productores norteamericanos en introducir la leyenda de dolphin safe en sus productos, que al final era una medida discriminatoria”, dijo.

La etiqueta “dolphin safe” se utiliza en el mercado estadounidense para informar a los consumidores de que en el atún en lata comprado con ese precinto, no se ha pescado con métodos susceptibles de causar daño a los delfines.