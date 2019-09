No basta combatir la delincuencia con Guardia Nacional ni con programas sociales, opina Imelda Castro

La Senadora de la República admitió que en tema de seguridad y economía no hay los resultados que se quisieran para estos primeros nueve meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador

Karen Bravo

La Senadora de la República Imelda Castro Castro admitió que en materia de seguridad no se han conseguido los resultados que se quisieran, esto tras el Primer Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sigue siendo pues un déficit que no hay resultados que también quisiéramos tener pero que sabemos que es un tema estructural, un tema complejo que no solo requiere de la Guardia Nacional, no solo requiere que tengamos una nueva legislación y tener una nueva Fiscalía General de la República, extinción de dominio, etcétera”, expuso.

“No basta tampoco, no ha bastado con que haya programas sociales para que la gente, los jóvenes sean menos vulnerables para entrar a los circuitos de la delincuencia, bueno sí, faltan más cosas, atender este tema de los derechos humanos”, añadió.

El déficit de seguridad es un tema que tiene nueve años y en donde se requieren más avances, opinó la Senadora.

Al igual que en el tema de seguridad, las medidas tomadas en materia económica no han dado los resultados que fueron estimados, comentó.

“No hay un crecimiento económico como lo quisiéramos en este momento, pero también pues debemos entender el panorama internacional que tenemos de desaceleración económica que afecta a México y obviamente afecta a todas las economías”, dijo.

Sin embargo, en el Primer Informe de Gobierno de López Obrador también se mostraron grandes avances en ahorro a raíz de las decisiones que se tomaron por la austeridad, así como en combate a la corrupción, expresó Castro Castro.

Tras las críticas del PRI por la opacidad en cuanto a los padrones de beneficiarios de los programas sociales implementados por le Gobierno Federal, la Senadora expuso que en los próximos meses serán publicados pues apenas están en construcción.

“Por supuesto que se van a transparentar los padrones, Morena, el gobierno de Morena, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no va a ser como el PRI que usaba esos padrones para cuestiones políticas”, dijo.