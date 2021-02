'No busco puesto, yo tengo causa', dice Juan Alfonso Mejía sobre procesos electorales

El titular de la SEPyC señala que pertenecerá al gabinete del Gobernador Quirino Ordaz Coppel hasta que el Mandatario disponga

Belem Angulo

CULIACÁN._ Después de haber sido uno de los perfiles señalados en columnas de opinión como prospecto a candidato a la Gubernatura de Sinaloa por la Alianza PRI-PAN-PRD, pero ser descartado con la designación de Mario Zamora Gastélum, el aún Secretario de Educación Pública de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, asegura no buscar puesto político por elección popular.

"Soy un Secretario que tiene causa, no busca puesto. Tengo causa", dijo.

"Al tener causa y no buscar puesto, pues mi vocación está en combatir las desigualdades".

Mario Zamora Gastélum y Rubén Rocha Moya, precandidatos al Gobierno de Sinaloa por la alianza Va por Sinaloa y por Morena, respectivamente, dejaron sus cargos como Senadores para poder participar en las elecciones del 6 de junio.

Mejía López y Javier Lizárraga Mercado, titular de la Secretaría de Economía, fueron los funcionarios estatales que de acuerdo a diferentes opiniones publicadas en medios de comunicación locales se perfilaban a convertirse en la apuesta de la Alianza Va por Sinaloa. La designación de Zamora Gastélum anuló la posibilidad de los Secretarios de participar en las elecciones por la silla del Ejecutivo estatal.

Noroeste buscó al titular de la SEPyC para obtener un comentario sobre sus aspiraciones políticas al quedar descartado como candidato a la Gubernatura, pero a pesar de varios intentos no se tuvo respuesta por parte del funcionario.

El titular de la Secretaría de Educación estatal señaló que pertenecerá al gabinete del Gobernador Quirino Ordaz Coppel hasta que el Mandatario disponga.

"Creo que cuando se los he dicho no me creen, pero se los repito: yo estaré a un lado del Gobernador Quirino Ordaz el tiempo que me lo permita. Me encantaría terminar con el Gobernador Quirino Ordaz en la Secretaría de Educación Pública y Cultura", comentó Mejía López.

-¿Ha recibido alguna invitación por parte de los candidatos para estar en el gabinete o trabajar con ellos?

- Ha habido gente que ha sido muy generosa conmigo, se los agradezco a todos, pero mi lugar es acompañar a la comunidad educativa.