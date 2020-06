‘No coman ansias’: AMLO. Viene la elección de 2021 y en 2022 podrán decidir sobre la revocación, dice

MÉXICO (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno respeta el derecho a disentir de las personas que se manifiestan en su contra y les pidió que “no coman ansias”. Recordó que el año próximo habrá elecciones para renovar el Congreso y gubernaturas, y que en 2022 se llevará a cabo una consulta para revocación de mandato. Ahí la gente decidirá si se queda o se va.

“A pesar de los pesares tenemos que ir hacia adelante y seguir con la transformación de la vida pública de México porque la peste, que es la corrupción, hay que desterrarla”, dijo en un video previo a su salida a Cancún.

“Eso no lo entienden nuestros adversarios que protestan, que quieren que yo dimita, que me vaya del Gobierno. Que no coman ansias, yo mismo establecí las reglas porque soy un hombre de principios. No voy a estar en el Gobierno si el pueblo no me respalda, ya lo he dicho”, agregó.

En su mensaje en el último día de la Fase 3 de la Jornada Nacional de la San Distancia, el mandatario mexicano mencionó que no podría gobernar sin el apoyo de la gente y llamó a ejercer el poder en las elecciones próximas.

“Vienen el año próximo las elecciones para renovar el Congreso y ahí la gente va a votar, si quiere que regrese el conservadurismo, la corrupción, que regresen los privilegios, el pueblo es libre y yo voy a respetar el mandato popular”, afirmó en un video publicado en sus redes oficiales.

La declaración del Presidente se da un día después de que cientos de personas protestaron de manera simultánea en las calles y avenidas de decenas de ciudades en contra de las políticas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Convocada en 70 ciudades del país por el llamado Frente Nacional Ciudadano (Frena) y el Congreso Nacional Ciudadano (CNC), los inconformes con las políticas gubernamentales se manifestaron con sus automóviles en una caravana por varias ciudades.