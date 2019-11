LOS ÁNGELES._ Disney respondió a las nuevas críticas de Martin Scorsese sobre las películas de Marvel, donde el director estadounidense, quien estuvo a punto de dirigir Joker, mencionó que las películas de súperheroes son "productos diseñados para el consumidor.

A principios de octubre, el Scorsese desató una polémica al declarar que los largometrajes de Marvel, centrados en el universo de los súperheroes, parecen más un "parque de atracciones" que "cine".

"Muchos de los elementos característicos del cine, según tengo entendido, están presentes en las películas de Marvel", escribió, de acuerdo a milenio.com.

In Opinion

Martin Scorsese explains why he said Marvel movies aren't cinema. "They are sequels in name, but they are remakes in spirit." https://t.co/lyYGp2bQLV