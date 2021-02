No dar información real del Covid-19 genera que la gente baje la guardia, opina Lupita Preciado

La dirigente municipal del PAN en Culiacán criticó el manejo de datos de las autoridades en la pandemia, ya que es derecho a la ciudadanía a saber realmente las muertes ocurridas en el municipio

Karen Bravo

CULIACÁN._ El que las autoridades no proporcionen datos reales a la sociedad sobre la pandemia de Covid-19 genera que la ciudadanía se descuide, criticó la dirigente municipal del PAN en Culiacán, Lupita Preciado de Dios.

“No nos han dado una información real. Súper mal porque la ciudadanía tiene derecho a saber realmente cuáles son las muertes que ha tenido nuestro municipio en el caso de nosotros, pero hablando del estado”, condenó.

“Porque esto también viene a generar que la ciudadanía entre en un estado de confort y dicen 'bueno, hay menos muertes' cuando nos están ocultando realmente las cifras y sí es muy preocupante porque eso genera que la gente baje la guardia”, sentenció la dirigente albiazul.

Lupita Preciado, dirigente del PAN en Culiacán.

Noroeste documentó en el reportaje Morir en Pandemia que Sinaloa tiene una subestimación de decesos asociados al coronavirus del 43.89 por ciento; es decir, a nivel estatal fallecieron mil 852 personas más de lo que arrojaron las cifras oficiales al 31 de diciembre del 2020.

En el caso específico de Culiacán, el municipio se coloca en segundo lugar de subestimación con 459 personas fallecidas que no fueron agregadas a la cifra oficial de mil 485 muertes, mientras que la investigación realizada por esta casa editorial documentó mil 944 a la fecha ya mencionada.

“Las autoridades deberían de darnos los datos exactos y no nada más así en nuestro municipio, es visto a nivel nacional como han venido maquillando las cifras, desafortunadamente el gobierno no ha tenido la capacidad de poder trabajar con esta pandemia, darnos a la ciudadanía realmente la información y cumplir con los protocolos que se requieren”, comentó Preciado de Dios.

“Parece que estamos en una película de terror, ya al momento de ingresar una persona a los hospitales ya no quieren ingresar las personas porque dicen 'si me metes ya no voy a salir' y parece que se les cumple su pronóstico”, lamentó.

La dirigente criticó el manejo de la pandemia a nivel municipal, ya que considera que no se han seguido las medidas adecuadamente.

“Desde un inicio no se han tomado los protocolos que realmente se deben de tomar, un día dicen una cosa, otro día dicen otra, nunca realmente se han aplicado como deben de ser”, señaló.