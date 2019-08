No deberían limitarse libertades de manifestación con ‘Ley Garrote’ en Tabasco: Ahumada Quintero

El presidente del PRD en Sinaloa dice que con esta medida se busca que no se tengan retrasos ni obstáculos para la construcción de la refinería en Dos Bocas

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Aunque con la que se ha dominado “Ley Garrote” en Tabasco se busca que no se tengan retrasos ni obstáculos para la construcción de la refinería en Dos Bocas, no deberían limitarse las libertades de manifestación de las que el ahora Presidente de la República dio ejemplo de ejercicio en ese mismo estado, dijo el presidente del PRD en Sinaloa.

“Está claro que todo gira conforme al interés de López Obrador (del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador) de asegurarse que no tenga retrasos ni obstáculos la construcción de la refinería Dos Bocas”, expresó el presidente del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, Audómar Ahumada Quintero en entrevista.

“Pero siendo importante y válida esta preocupación no debiera de limitar las libertades de las que él dio ejemplo de ejercicio por ciento, y en el mismo estado de Tabasco, y yo estoy en contra de que se limiten las libertades”.

Reiteró que entiende la preocupación que tiene el Presidente de la República para poner a salvo el proceso de construcción de la nueva refinería y la importancia que López Obrador le otorga a la producción de gasolina y energéticos en el país, lo que está bien.

“Lo que no está bien es que a costa de ello pisotee o ponga en riesgo las libertades que con tanto esfuerzo hemos ido conquistando, y él mismo fue ejemplo del ejercicio de esas libertades y nos parece grotesco que habiendo sido él un actor principalísimo en el ejercicio de esas libertades ahora sea él, el que las limite”, reiteró el dirigente perredista en la entidad.

“Yo creo que lo primero que tiene de hacer es algo que había dicho con mucha frecuencia antes y que se le está olvidando últimamente, él ha insistido mucho en la buena fe, en el convencimiento y en el hacer que la sociedad participe y la sociedad reconozca la importancia que tiene la paz, la solidaridad, etcétera, etcétera, yo creo que debieran de hacer un trabajo de información, de convencimiento más que de enseñar un garrote”.

El enseñar un garrote se contrapone a todo lo que vinieron diciendo anteriormente, continuó.

De acuerdo con la Reforma aprobada recientemente por el Congreso del Estado en el Código Penal de esa entidad ahora el artículo 308 bis establece: “Al que extorsione, coaccione, intente imponer o imponga cuotas e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar, para la ejecución de trabajo u obras pública privada en las vías o medios de comunicación de jurisdicción local al que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de seis a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor de la Unidad de Medica Actualizada, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten”.

Además dice: “La pena se incrementará en una mitad cuando en la comisión del delito, el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia”.

Con respecto a la aprobación reciente por parte del Congreso del Estado de Baja California, de que el periodo de dos años para el que fue electo el próximo Gobernador de esa entidad emanado del Movimiento de Regeneración Nacional, se amplíe a cinco años, Ahumada Quintero expresó que es una acción anticonstitucional que ya ha evidenciado las debilidades que tiene, lo peligroso que es.

“Y al grupo gobernante del partido gobernante lo puso frente a un dilema, el asunto de la unanimidad y del sí señor Presidente y decir todos en torno a lo que se decida ya se fracturó, que malo por ello, que bueno por el país porque eso me dice a mí que tenemos esperanzas de que en el próximo tiempo siga habiendo voces con las que podamos hablar y con las que podamos construir otro derrotero”, subrayó el entrevistado.

“No me alegra que las políticas que están implementando vayan al fracaso, me alegra que estemos construyendo fuerzas y apareciendo fuerzas en la sociedad que están dispuestos a hacer su aporte para que el estado de derecho prevalezca”.

“LLAMO A LOS MEDIOS A QUE LE AYUDEN AL ALCALDE A ENCONTRAR EL CAMINO”: AHUMADA QUINTERO

Ante los desencuentros entre el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres y medios de comunicación, el presidente del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa llamó a estos últimos a que le ayuden al Presidente Municipal a encontrar el camino sin abandonar la crítica.

“Me parece muy lamentable, lo conocí al Químico desde hace muchos años, un hombre de lucha, de esfuerzo, de trabajo y pues es muy grave que la soberbia y que la distorsión de la interpretación o que se interprete de manera distorsionada el respaldo que la gente le dio y crea que por lo tanto él tiene la razón en todo, no”, añadió Ahumada Quintero en entrevista.

“Y que (crea que) tiene autorización gracias a los votos para hacer, deshacer, decidir, declarar lo que se le ocurra, y el problema es que tiene un buen maestro pues (que es el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador) porque es un mal imitador de López Obrador”.

Agregó que desea que tanto el Presidente de la República como el Presidente Municipal, guardando las proporciones, reencuentren en camino, encuentren el rumbo, escuchen a la sociedad, oigan las voces críticas, convoquen a discutir, se está a tiempo todavía.

Se está a tiempo a nivel municipal que la administración es de tres años, con más razón a nivel nacional convoquen a todos, a la gente de los partidos políticos, a la gente pensante, a las personas que escriben y que puedan construir una idea más acabada, más admisible y que pueda trascender en verdad y que pueda generar menos conflictos y polarización.

“Porque este es un problema gravísimo que tenemos, la polarización, ahora aquí también yo llamo a los medios a que le ayuden al Presidente Municipal a que encuentre el camino, también yo digo que los medios no lo han soltado, hay que darle oportunidad, hay que plantearle eso”, recalcó Ahumada Quintero.

“Yo como político invitaría a los medios a que le planteemos eso al Presidente, que se dé tiempo de replantear las cosas y de construir juntos, no solo por supuesto con los medios sino con los actores políticos, con los actores económicos a construir una idea de desarrollo municipal que es muy necesario”.

Agregó que Mazatlán está en un momento muy importante de vida que puede dar grandes cosas, mucho más de las que ya se tiene en estos ultimos años y para ello es indispensable un buen ejercicio de gobierno y se le debe ayudar a que así sea.

“Yo no estoy con ello diciendo que ya no le señalen los errores, no, les estoy planteando que lo invitemos y busquemos la manera de construir juntos un derrotero mejor”, subrayó el presidente del PRD en Sinaloa.