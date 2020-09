No depositarán a cuentas del Stasag mientras siga Pimentel: Tesorero de Guasave

Si quieren demandar por no entregar al sindicato las retenciones hechas a trabajadores sindicalizados, que demanden, responde Joel Quintero Castañeda a dirigente sindical

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El Ayuntamiento de Guasave no hará depósitos de ninguna índole a las cuentas del Stasag mientras siga Alejandro Pimentel Medina al frente de esa organización, porque su representación no tiene validez ante el Municipio, expresó Joel Quintero Castañeda.

Ante la advertencia de presentar demandas penales contra el Ayuntamiento por no enterar al Stasag retenciones descontadas a 108 agremiados por el concepto de préstamos del Fondo de Vivienda, el Tesorero de la Comuna respondió que ya están acostumbrados a enfrentar ese tipo de balandronadas de Pimentel Medina.

“Por la situación que guarda el señor Pimentel, que está despedido del Municipio, lógicamente que eso repercute de manera directa en la representación que él dice tener, entonces nosotros no vamos a depositarle a ninguna cuenta porque estaríamos cayendo en una observación que ya la ASE había hecho con anterioridad, por asignarle recursos a la dirigencia, cuando esta persona está separada como trabajador del Ayuntamiento”, explicó.

El funcionario recalcó que mientras Pimentel Medina se asuma como secretario general del Stasag no le depositarán recursos a la organización sindical.

“Es que ¿quién firma? Ese es el problema. Yo no quiero entrar en una polémica que le corresponde exclusivamente a los sindicalizados”, expresó.

El Tesorero del Ayuntamiento adelantó que la aportación del 3 por ciento que le corresponde al Municipio por el Fondo de Vivienda se seguirá entregando directamente al trabajador, como se hace desde febrero, e incluso buscarán que el resto de las prestaciones que marca el contrato colectivo se entregue directamente a los sindicalizados.

“Hay una acusación, de eso yo me enteré por los medios, de que este señor se ha apropiado de dineros de la base trabajadora, cosa que a mí no me consta y que no puedo afirmar, pero que se han hecho públicas, eso es lo que realmente complica, porque incluso lo acusan de malversar los fondos de la misma base trabajadora”, dijo.

Quintero Castañeda subrayó que el Municipio no tiene por qué estar siendo señalado permanentemente por Pimentel Medina como el instigador de toda la problemática que él mismo ha generado dentro de la base trabajadora.

“Los problemas que tiene al interior y la exigencia de rendimiento de cuentas que le está pidiendo la base trabajadora él tendrá que enfrentar eso. Los sindicalizados la gran mayoría son personal muy eficiente, activo, institucional, disciplinado, profesional, pero él trae ese comportamiento y nosotros lo respetamos, pero no lo compartimos”, sostuvo.

El funcionario municipal aclaró que el millón y medio de pesos que han retenido a 108 trabajadores sindicalizados por préstamos del Fondo de Vivienda están a buen resguardo y se enterarán una vez que el Stasag cuente con un representante que tenga validez ante el Municipio.