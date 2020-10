No desaparecen los apoyos del Fonden, lo que desaparece es la burocracia: dice Olegaria Carrasco

La Diputada de Morena informa que tras la desaparición de 109 fideicomisos, ahora los apoyos llegarán directamente a quien lo necesita

Belizario Reyes

12/10/2020 | 12:53 AM

MAZATLÁN._ No desaparecen los apoyos de programas como el del Fondo para Desastres Naturales, lo que desaparece es la burocracia, los intermediarios, pero los apoyos llegarán directamente a quien lo necesita, dijo la Diputada federal Olegaria Carrasco Macías.

“Continúa el recurso para desastres naturales, sí continúa, pasa a Hacienda y ahí van a salir los lineamientos para que ante un desastre naturales se va a meter todo lo que sea conveniente y va a pasar directamente a quien lo requiere (el apoyo)”, continuó Carrasco Macías en entrevista.

Tras la votación reciente de la Cámara de Diputados para desaparecer 109 fideicomisos y de ahí se envió a la Cámara de Senadores para su discusión, aprobación o modificación, la legisladora federal por Sinaloa reiteró que los fideicomisos no desaparecen sino que pasan a Tesorería, a Hacienda y son quienes van a manejar el recurso directamente.

Recalcó que se tienen dos años del actual Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador y se han estado analizando e investigando todas las situaciones y una de ellas es el Fonden.

“Porque para ustedes también, para ustedes es muy claro que el Fonden nunca llega cuando se necesita, precisamente es lo que se elimina, la burocracia, los intermediarios, la gente que tiene, hay personas con un consejo que están manejando los fideicomisos pero cuando se solicita, que debe de ser en tiempo y forma nunca llegan”, reiteró.

“Eso hay que tenerlo bien claro, entonces sí se están investigando y sí los que salgan con culpa pues tienen que investigárseles y dárseles su curso, ahí yo los escucho también que dicen: es que hay, hay corrupción y no salen, sí han salido, uno de los programas que más estaba muy viciado en la corrupción era Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) y ustedes tienen ahí a la señora Rosario Robles que fue la primera a la que están investigando”.

También se están viendo todos los casos de corrupción en todos los ámbitos y van a ir saliendo poco a poco los responsables de esto, no se puede decir que en dos años se va a tener a todos adentro, si se tuvo o no se tuvo participación, en algunos casos por no perder su trabajo accedían a ello, continuó la legisladora por el Movimiento de Regeneración Nacional.

“Pero los fideicomisos se redireccionan nada más, se quitan intermediarios, pero el apoyo continúa igual para los deportistas, para los investigadores, para los de ciencias y tecnología, para los estudiantes, para todos continúan los fideicomisos, que no los confundan algunos funcionarios que quieren decir es que el Gobierno nos está tratando mal y nos está golpeando, no, de ninguna manera”, subrayó.

“Se redirecciona el presupuesto, lo que se tenía, porque recordemos que los fideicomisos a veces son tripartitas, a veces hay apoyos de diferentes empresarios, de dependencias federales, Gobierno estatal y se juntaba esa bolsa, entonces hoy se pretende que sea más ágil y que llegue a donde deba de llegar”.

Descartó que con esas acciones votadas por la Cámara de Diputados se buque que esos recursos se vayan a las campañas del partido del Gobierno federal en turno pues Morena es el primer partido político que quiere que se quite el 50 por ciento de las prerrogativas a los partidos políticos y que éstos no tengan esos recursos pues si alguien quiere ser candidato que trabaje con sus recursos.

“No hay tal, no se quiere para el 2021, se quiere para la gente que lo necesita y para que llegue directamente, así siempre lo he manejado y lo continuaré, el Gobierno dice para nosotros primero los pobres, primero los más necesitados, primero la gente que no le llegó ningún apoyo”, subrayó.

“Porque ustedes lo saben que hay deportistas que con sus recursos se iban a las olimpiadas, se iban a un concurso, se iban a participar en las selecciones y muchísimo dinero hay en el deporte, muchísimo dinero hay en todos los sectores, en todos los fideicomisos, sin embargo, no se les apoya”.