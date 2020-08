No descarten a San Antonio Spurs: vence a Memphis Grizzlies y entra en zona de play-in

Los de Gregg Popovich sumaron una victoria clave ante los de Taylor Jenkins por 108-106

Noroeste / Redacción

ORLANDO._ Cuando en la previa de la reanudación se especulaba sobre qué equipo podría forzar un play-in en la Conferencia Oeste, la mayor parte del enfoque estaba puesto en Portland y New Orleans.

Sin embargo, con la derrota de los Blazers ante Boston este domingo, más el enorme triunfo que obtuvo San Antonio contra Memphis por 108-106, son los Spurs quienes hoy por hoy estarían forzando esa definición ante los de Taylor Jenkins.

Con este resultado, San Antonio quedó noveno en el Oeste con un registro de 29 victorias y 36 derrotas, que lo pone medio partido por encima de Portland (30-38) y a sólo dos encuentros de diferencia de Memphis (32-35), a quien todavía le queda un calendario brutal por delante.

La racha de 22 años consecutivos entrando a Playoffs de parte de los Spurs, ha tomado nueva vida después de estos dos primeros compromisos en Disney.

Todo para alegría de un Manu Ginóbili que estuvo siguiendo a varios de sus ex compañeros, sumándose como fan virtual en la pantalla digital del estadio.

San Antonio parecía tener el juego bajo control, pero cometió varios errores en el cierre que le abrieron la puerta a Memphis, aunque un par de conversiones a media distancia de parte de DeMar DeRozan pusieron a los Spurs al frente por 106-101, restando 22 segundos.

Sin embargo, Morant descontó con un doble rápido y en la siguiente posesión, el propio DeRozan falló dos tiros libres, dándole la última chance a su rival, abajo por tres y 12 segundos por jugar.

Tras el minuto de Jenkins, los Grizzlies no perdieron tiempo: pase rápido a la esquina para Jaren Jackson Jr. y tremenda bomba por encima de los brazos extendidos de Rudy Gay, empatando el marcador en 106.

De todas maneras, DeRozan todavía tendría tiempo para enmendar su error: aclarado ante Dillon Brooks, finta de tiro y experiencia para sacarle la falta, a sólo un segundo del final. Esta vez el ex Raptors no falló, anotó sus dos libres y aunque Jackson tuvo una visión relativamente clara del aro para ganarlo con un triple de larga distancia, su lanzamiento no pasó ni cerca.

(Con información de NBA México)