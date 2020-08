No descarto ser la candidata de Morena a la Gubernatura: Imelda Castro

La senadora dijo que ante el constante cuestionamiento por saber si está interesada, aclaró que nunca lo ha negado, pero esperará el tiempo correcto para presentar un proyecto de transformación para Sinaloa

América Armenta

Respetuosa de los tiempos y formas, Imelda Castro Castro, senadora sinaloense por Morena, dijo que siempre ha tenido la mano levantada para gobernar Sinaloa, pero que esperará el momento correcto para exponer un proyecto de transformación para el estado.

Además que consideró que éste no es un proceso individual, sino del partido y la militancia, por lo que se ha mantenido respetuosa.

“El proyecto y el perfil que tenemos que se ha venido construyendo, creo que tenemos todas las condiciones para ello, yo les digo: no descarto ser la candidata de Morena a la gubernatura, nunca lo he descartado, lo que yo he dicho es que voy a respetar las formas, que voy a respetar los tiempos, y creo que las formas y los tiempos ya se están llegando”, manifestó la senadora.

“Entonces vamos a hacer esta declaración, pero en la medida en que se acerquen los tiempos electorales, porque la verdad yo soy una senadora, soy una representante popular de Sinaloa, pero también soy una mujer de Estado, soy una mujer de proyecto; por lo tanto, soy muy respetuosa de los tiempos y las formas”, agregó.

Castro Castro detalló que nunca ha descartado la posibilidad de gobernar Sinaloa y consideró que hoy más que nunca el estado y el país están listos para ser gobernados por las mujeres, para lo cual ya está preparada.

“Yo estoy puesta para ello, repito, siempre y cuando la militancia de Morena y la sociedad sinaloense a través de las encuestas, a través de la opinión de la militancia, sea mi candidatura lo que necesita Morena y lo que necesita Sinaloa, eso es algo que está perfectamente claro y cada vez más se acerca el tiempo en que habré de decir mi postura en este tema”, reiteró.

Si bien, el nombre de la morenista se ha mencionado en diversas ocasiones en los medios de comunicación por columnistas o por otras personas en el mundo de la política sobre quienes pueden o quisieran que levantaran la mano, como se dice coloquialmente, la senadora se había mantenido bajo la postura de que esperará el momento correcto, pero ahora expresó abiertamente su interés.

“Porque no es un tema solo de levantar la mano, si se trata de levantar la mano está claro que la mía está levantada desde hace tiempo; pero el tema no es personal, el tema no es de carácter particular, no es el interés de gobernar para responder a un grupo político, para responder los mismos intereses, para hacer las mismas cosas”, abundó.

“Hay que levantar la mano con un proyecto de transformaciones para Sinaloa y eso es lo que yo en su momento voy a presentar, no es solo un tema de que yo quiera, sino que quiera la militancia, que quiera la sociedad y que yo represente realmente un proyecto de transformaciones y el día que yo diga de manera clara: voy por la gubernatura, lo voy a hacer al mismo tiempo presentando un proyecto de transformaciones”, enfatizó.

Mesura

La legisladora dijo a modo de broma al cuestionarle por las personas que ya han dicho abiertamente que les interesa la gubernatura, quienes casualmente han sido hombres, a lo que Castro Castro resaltó que las mujeres en la política son más mesuradas y están esperando los tiempos y que eso se ha demostrado a través del tiempo.

“Pero no quiere decir que no queramos participar, por supuesto que vamos a participar; pero, repito, en los tiempos y las formas que ya están encima”, dijo.