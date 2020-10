No dividan a la gente porque se los va cargar la chin…, advierte líder sindical de Guasave

En asamblea del Stasag realizada el viernes, Alejandro Pimentel dijo que sabe quiénes al interior de la organización tratan de crear un nuevo sindicato; no se les dará una segunda oportunidad y propondrán a la asamblea su expulsión

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- En tono fuerte, frente a cientos de trabajadores sindicalizados que el viernes pasado acudieron a una asamblea convocada por el Stasag, el dirigente Alejandro Pimentel Medina lanzó la advertencia de que aquellos compañeros que sigan intentando dividir esta organización gremial se los va a cargar la chin…

En un audio filtrado a los medios se escucha cuando luego de que una trabajadora preguntó qué pasaría si desaparece el sindicato, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave pidió a las personas que andan diciendo eso que den el fundamento legal.

“Por favor le pido a esa gente y se lo pido delante de ustedes, no anden dividiendo a la gente, no anden confundiendo a la gente, porque así tengan 20-25 años van a ser expulsados y no porque yo quiera, porque son un riesgo para la asamblea y para el sindicato”, expresó.

Vale más quedarnos sin un brazo o sin una pierna, pero quitarnos el cáncer que nos va a chin…, agregó.

“No tienen los hue… de pararse aquí, entonces por favor les digo delante de ustedes, déjense de chin…, no dividan a la gente porque se los va a cargar la chin…, y no porque yo quiera, porque les voy a comprobar lo que estoy diciendo. Se quiénes son, no se les van a dar dos oportunidades”, recalcó.

Y es que como esos sindicalizados están tratando al Stasag, así los van a tratar, expresó.

Entrevistado sobre el contenido de ese audio, Pimentel Medina sostuvo lo que dijo en la asamblea, porque va a defender al sindicato a capa y espada.

“No se vale que gente cobarde, gente traicionera ande difamando, queriendo formar un sindicato nuevo”, dijo.

El dirigente del Stasag explicó que funcionarios del Ayuntamiento como el Tesorero Joel Quintero Castañeda, el Oficial Mayor Jorge Humberto Hernández Escobedo y el asesor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas le están metiendo a un grupo pequeño de sindicalizados la idea de dividir al organismo y crear otro sindicato.

“A ellos qué les importa la vida interna de nosotros. No quieren a Alejandro Pimentel, quieren el contrato colectivo esa gente que anda ahí que quiere formar otro sindicato”, expuso.

Y es que estas personas que quieren formar un nuevo sindicato apoyados por el Gobierno Municipal llevan el objetivo de firmar un nuevo contrato colectivo donde la base trabajadora solo conserve el derecho a la jubilación, pero hasta los 28 años, el aguinaldo y la prima vacacional, pero entregar el resto de las conquistas que han logrado a través de muchos años.

Pimentel Medina aclaró que la amenaza que lanzó en la asamblea fue en referencia a que estas personas serán expulsadas del Stasag, ya que en la próxima asamblea propondrán que la comisión de Honor y Justicia que se les abra una investigación.