No echaron abajo reforma educativa, hicieron ley a modo de la CNTE: Carlos CastaÃ±os

No echaron abajo reforma educativa, hicieron ley a modo de la CNTE: Carlos Castaños

El Diputado federal acusó a Morena de pagar favores electorales a la CNTE con la modificación de la Ley General de Educación

Karen Bravo

CULIACÁN._ La reforma educativa de años anteriores no fue echada abajo, sino que se hizo una legislación a modo de la CNTE, condenó el Diputado federal Carlos Castaños Valenzuela.

“No es cierto de retirar la reforma anterior solamente fueron algunos artículos los que se cambiaron”, dijo.

“Es una ley a modo de la CNTE y no a modo de la educación de México, no a modo del progreso de México, no a modo del desarrollo de las niñas y los niños de México”, subrayó.

Las leyes secundarias aprobadas por el Congreso de la Unión fue el pago electoral que Morena le debía a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, criticó el Diputado panista.

“Lo que sucedió, según nuestra perspectiva, es que están pagándoles un favor electoral que le dio este grupo sindical retrógrada a Morena para que ganara elecciones en todo el país y ahora la condición que le pusieron es modificar este tipo de artículos que retrocede en materia educativa al país”, sentenció.

En la reforma a la Ley General de Educación quedó establecida que para la asignación de plazas tendrán preferencia los egresados de las escuelas normales, entre otras modificaciones que, según el Diputado, favorecen a la CNTE.

“El hecho de que las plazas de los maestros estén en manos de la CNTE, todos sabemos qué es la CNTE y qué significa la CNTE. Significa corrupción, significa atraso educativo, significa muchos calificativos negativos de lo que no quisiéramos que fuera la educación en México”, consideró.

También quedó estipulada la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa pero a su vez, la instauración de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Así como se detalla en el artículo 18 que en ningún caso los resultados de la evaluación tendrán efecto de la permanencia del docente en la plaza.

“De qué nos sirve una evaluación si no va a haber medidas que se tomen cuando los maestros no pasen los exámenes. En el esquema anterior había una consecuencia, no estoy hablando de que dejen a los maestros sin trabajo, de ninguna manera, pero sí eran transferidos a otras áreas mientras se capacitaban”, criticó Castaños Valenzuela.

Expuso que puede haber una evaluación para mejorar.

“Pero si no hay una consecuencia no estaría enmarcada en un círculo virtuoso, al contrario, sería un círculo vicioso porque al final de cuentas los maestros no se preocuparían por cada vez prepararse mejor si no tuvieran una consecuencia”, comentó.

Además del INEE también desapareció el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, y ahora será la Secretaría de Educación Pública la que lleve a cabo esas labores según el artículo 103 de la ley.

Sin embargo, la intención del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador es dar el dinero de infraestructura educativa directamente a los padres de familia, detalló Carlos Castaños.

“No vamos tampoco a garantizar que en verdad termine el dinero en lo que es, para lo que es, para la infraestructura educativa”, comentó.