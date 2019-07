No es casual que los rebeldes inviten a Calderón: Durazo

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana pide que regresen vehículos y armas

Ciudad de México (SinEmbargo).– Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo este día que “no es casual que uno de los elementos de la Policía Federal” invitara al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa a representarlos, e insistió en que hay grupos de interés detrás de los rebeldes.

“Ambas instancias [policías municipales y federales] fueron abandonadas por esos gobiernos, uno de cuyos ex presidentes se rasga las vestiduras por defender a la Policía Federal, cuando pudo hacerlo siendo Presidente de la República”, dijo Durazo en la conferencia.

“Lo que quiero resaltar es que, como dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es que hay intereses detrás de esa movilización. Pero aquellos intereses legítimos no tenemos ninguna duda de que hay capacidad y disposición para resolverlos, para atenderlos a satisfacción de los legítimos interesados”.

Durazo llamó a los rebeldes a que entreguen las armas de cargo y los vehículos, pues reveló que algunos se fueron a paro o abandonaron sus labores llevándose sus armas de cargo y vehículos oficiales, por ello, exigió entregar los objetos cuanto antes.

– ¿Lo señala directamente como quien está detrás del movimiento?

"Creo que es evidente el activismo de algunos políticos pretendiendo sacar raja de este tránsito de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Mencionaba que uno de los que se asume como representantes de los policías inconformes ha propuesto que el ex Presidente Calderón sea su representante sindical. Esto no requiere mayor explicación".

Momentos antes de su encuentro con la prensa, integrantes de la Policía Federal que mantienen la toma del Centro de Mando de Iztapalapa negaron que exista “mano negra” detrás de sus protestas, como señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y enviaron una invitación a Felipe Calderón para que sea su representante sindical.

“Invitamos al ex presidente Felipe Calderón a que se nuestro representante sindical, ya que fue quién apoyó más a la corporación y nos dio fuerza”, dijo uno de los voceros de los uniformados inconformes.

Por otra parte, el funcionario precisó que varios de los líderes no trabajan siquiera en la corporación, y agregó que algunos de ellos incluso tienen antecedentes penales.

Los elementos en rebeldía de la Policía Federal mantienen por segundo día bloqueos parciales en la capital mexicana y en algunos accesos carreteros. Durazo señaló que eso fue un acuerdo con ellos mismos.

También informó que siguen las conversaciones, pero advirtió que no se aflojarán los requisitos para darles acceso a la Guardia Nacional, como lo exigen los rebeldes.

“Si bien se entiende su derecho a manifestarse, es un movimiento que no tiene razón de ser”, afirmó Durazo Montaño.

Previamente, elementos de la Policía Federal (PF) que mantienen la toma del Centro de Mando de Iztapalapa negaron esta mañana que exista “mano negra” detrás de sus protestas, como señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y enviaron una invitación al ex mandatario Felipe Calderón para que sea su representante sindical.

“Invitamos al expresidente Felipe Calderón a que se nuestro representante sindical, ya que fue quién apoyó más a la corporación y nos dio fuerza”, dijo uno de los voceros de los uniformados inconformes.

En un mensaje a medios de comunicación, los oficiales rechazaron que haya líderes o “mano negra” en su movimiento, el cual, consideran, busca el bienestar y la dignidad de la corporación.

Elementos de la Policía Federal (PF) ofrecieron una conferencia a los medios de comunicación en la que anunciaron que no existe “mano negra” en la protesta ante la integración a la Guardia.

A su vez, acusaron que el actual Gobierno federal no ha sido claro y que no ha especificado cuál sería su salario si se incorporan a la Guardia Nacional, qué seguros van a tener y bajo qué criterios se realizaría su despliegue en el país.

“No son claros, no especifican bien los tiempos de operación en zonas foráneas, nada de esto es claro y no saben explicarlo, la Guardia Nacional es un plan improvisado”, acusó un policía federal.

AMLO PIDE INVESTIGAR CORRUPCIÓN EN LA PF

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que ordenó investigar a fondo la corrupción en la Policía Federal (PF), y afirmó que la protesta de los agentes no tiene una “causa justa”porque no hay despidos ni pierden prestaciones al ingresar a la Guardia Nacional.

“Sí, reafirmo mi postura de ayer. Creo que en el video está claro. Es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento no es por una causa justa porque no hay despidos, no se están quitando salarios, prestaciones”, aseguró durante su conferencia de prensa matutina.

Ayer, los policías federales rebeldes levantaron barricadas y ahorcaron a la capital mexicana con al menos cinco bloqueos en distintos puntos, incluyendo carreteras de acceso.

“Cuando hablo de ‘mano negra’ es que los que estaban dirigiendo ayer el movimiento no trabajan en la Policía Federal. Los principales dirigentes pertenecen a organizaciones de otro tipo. Hoy a las 11 de la mañana va a informarlo el Secretario de Seguridad Pública [Alfonso Durazo]. Para que el pueblo sepa y no haya manipulación”, precisó el Jefe del Ejecutivo federal.

“Ayer corrió la noticia, y allí sí hubo cadena nacional”, agregó. Los medios tradicionales, dijo, estaban “encarrerados, con un gran despliegue”.

Desde Palacio Nacional, el mandatario reiteró que la Policía Federal se echó a perder y que lo de ayer es una muestra evidente. “Y también estamos creando algo nuevo, la Guardia Nacional. Ayer decían que no querían que les hicieran exámenes, entonces cómo va a ser la cosa, ¿va a entrar cualquiera a la Guardia Nacional? ¿Vamos a simular?”, cuestionó.

Asimismo, recordó que está establecido en la ley que en 18 meses desaparece la Policía Federal, y que pese a ese mandamiento legal, se tomó la decisión de no despedir a ningún elemento, con el objetivo de que todos mantengan su trabajo.

“Estamos haciendo un reajuste, un reacomodo. Les decía yo ayer que el Gobierno contrata a cerca de 50 mil elementos, policías privados. Fomentaron la creación de estas corporaciones y se llegó al extremo de que el Gobierno contrataba más policías privados que los policías de Gobierno federal para garantizar la seguridad del pueblo. Todas estas cosas se están regularizando”, destacó el Presidente.

Además, informó que en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se está creando un sistema para suplir a las agencias privadas que daban servicios de seguridad, por ello, “los elementos de seguridad que quieran hacerlo, porque todo es voluntario, pueden inscribirse en esta nueva función y sí hay otro tipo de oportunidades, pero en esencia no se va a despedir a nadie”.

Por otro lado, reveló que ordenó realizar una investigación a fondo, dar a conocer las denuncias de corrupción e investigar más a la Policía Federal. “Hay una denuncia presentada de un equipo que compraron que tiene un costo en el mercado de 600, 800 millones, y lo compraron en 2 mil 600 millones”, apuntó.