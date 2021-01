No es correcto dar candidaturas a alguien que operó en nuestra contra: Estrada sobre Vargas Landeros

El Presidente Municipal opinó esto luego de que se le cuestionara sobre la posibilidad de que al ex Secretario de General de Gobierno durante el Gobierno de Malova se le dé la oportunidad de contender por la Alcaldía de Culiacán

Antonio Olazábal

No es correcto darle una candidatura a alguien que operó en contra de Morena, afirmó Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, sobre la posibilidad de que este partido le dé la oportunidad a Gerardo Vargas Landeros de contender en las próximas elecciones para elegir Presidente en la capital del Estado.

Estrdada Ferreiro argumentó que él no toma las decisiones dentro del partido, pero no está de acuerdo en darle la candidatura al ex Secretario General de Gobierno durante la administración de Mario López Valdés.

"Mira, yo no mando en el partido, no tengo autoridad en el partido, si alguien le está dando entrada a esta persona, sin haber sido miembro de Morena en su oportunidad, habiendo operado en contra de nosotros en su oportunidad, yo creo que es incorrecto, pero finalmente quien va a resolver esta situación va a ser la comisión de elecciones y el presidente del partido", indicó.

El morenista se refirió a lo que dicen algunas personas relacionadas a la política, respecto a que Rubén Rocha Moya le daría la candidatura de Culiacán a Vargas Landeros para que lo apoye en la elección para la Gubernatura.

"Yo lamento mucho si esto fuera cierto, que aquí le ofrecieron a Gerardo Vargas esa candidatura, todo mundo lo menciona así, que para que apoyara al Senador Rocha Moya, no creo que sea algo correcto; pero si alguien se compromete a eso, pues que dé una explicación del por qué, yo no considero prudente hablar sobre cosas que no me constan", mencionó.

El Alcalde agregó que para él las cosas están claras, deben de priorizar garantizar la reelección a quienes actualmente ya tienen sus respectivas alcaldías.

"Yo creo que lo de Culiacán está muy claro, lo de Guasave está muy claro, lo de Mazatlán está muy claro, en el sentido de que la elección para Presidente Municipal de acuerdo con las reglas que están en la ley, que el INE pide que apliquen y que los partidos están obligados a aplicar, no puede cambiarse la vocación de género, porque hay una posibilidad de reelección, estarían trastocando los derechos humanos y políticos de quienes ocupan un cargo u ocupamos un cargo", expresó.