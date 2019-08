No es cuestiÃ³n de que se vea bonito, Â¡que lo equipen!, reclaman en hospital de Guasave

No es cuestión de que se vea bonito, ¡que lo equipen!, reclaman en hospital de Guasave

Durante un recorrido de autoridades del Hospital General de Guasave, la hermana de un paciente grave reclama que no esté funcionando la terapia intensiva que podría salvar a su familiar

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Ni un metro separa la cama donde Roberto convalece en estado grave de las heridas de un accidente vial, de donde autoridades del Hospital General, del municipio y del patronato benefactor del nosocomio celebran y aplauden por las nuevas sábanas con las que están equipando esas mismas camas del área de Urgencias.

Apenas la tarde-noche del miércoles Roberto, de 32 años de edad, circulaba en una motocicleta en Bamoa, cuando fue impactado por otro vehículo. El resultado: traumatismo craneoencefálico severo que lo tiene conectado a tubos de respiración y con pocas esperanzas de sobrevivir.

Una hermana que prefiere omitir su nombre es quien está al pendiente. Ella escucha los diálogos, los aplausos y las buenas intenciones que esbozan quienes realizan el recorrido por el hospital y toma valor para interrumpirlos e intervenir.

Les refiere que mientras ellos festejan las nuevas sábanas, Roberto se debate a un lado entre la vida y la muerte, conectado a máquinas y tubos de respiración, sin tener acceso a una sala de terapia intensiva.

“No nos dan esperanzas, el golpe lo recibió en la cabeza. Se les agradece que busquen de que se vea bonito (el hospital), pero no es cuestión de que se vea bonito, es cuestión de que esté bien equipado y no estemos batallando en buscar quién lo atiende, porque se habló a Mochis anoche y que no podían atenderlo porque no estaba el médico de terapia intensiva. Aquí dicen que hay terapia intensiva ¿Pero por qué no la equipan? Para no estar buscando en dónde lo atiendan”, reclama.

“Me van a disculpar, pero las sábanas salen sobrando, lo que se necesita es que lo equipen con los equipos que se ocupan para una emergencia como ésta”.

Jesús Antonio López Rodríguez, director del nosocomio, le da la razón a la hermana de Roberto y le explica que el área de terapia intensiva del Hospital General de Guasave ya está terminada y equipada, pero lo que falta es que se le asigne el personal.

“Ayer estuve platicando con el Secretario de Salud para que nos den el personal y los insumos para echar a andar esa área. No es cuestión de poco dinero, por eso el Gobierno estatal y el Gobierno federal tienen que participar en ello, pero con mucho gusto lo vamos a seguir viendo”, respondió.

La mujer insiste. No es cuestión de que se vea bonito, sino que tenga la calidad para atender una emergencia como la que está pasando su hermano.

“Los escucho hablar que aplauden, pero mejor sería que equiparan las áreas que realmente se ocupan. De nada sirve que se vea bonito y no tenga los medios necesarios para atender una urgencia”, recalca.

López Rodríguez subraya que insistirán con los hospitales de Culiacán y Los Mochis para que puedan recibir a este paciente que requiere estar en terapia intensiva, con los equipos y cuidados médicos que requiere.