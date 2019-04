No es descabellado dejar de reprobar a alumnos de primero y segundo, dice Mexicanos Primero

Ángel Leyva Murguía, refirió que internacionalmente los estudios arrojan una mayor afectación de la reprobación en los niños más pobres, elevando la brecha de desigualdad

Gabriel Mercado

La propuesta de la SEP de no reprobar a los alumnos de primero y segundo grado de primaria.

La propuesta de la SEP de no reprobar a los alumnos de primero y segundo grado de primaria es interesante y no suena "descabellada", siempre y cuando vaya acompañada de estrategias y herramientas para reforzar el aprendizaje y no se tome en cuenta sólo la asistencia, opinó el director de Mexicanos Primero Sinaloa, Ángel Leyva Murguía.

Refirió que internacionalmente los estudios arrojan una mayor afectación de la reprobación en los niños más pobres, elevando la brecha de desigualdad.

