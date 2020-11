No es deseable un confinamiento, pero si hay un rebrote de Covid-19, debe analizarse: Rector de la UAS

Juan Eulogio Guerra Liera dijo estar de acuerdo con Quirino Ordaz Coppel, Gobernador del Estado cuando expresó que no se prevé cerrar negocios si el semáforo epidemiológico cambia a rojo, pero reconoció que si son demasiados los contagios, se debe poner en la mesa un confinamiento

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ No es deseable ni conveniente un confinamiento si se presenta un rebrote de Covid-19 en el Estado, pero si los casos aumentan exponencialmente, debe analizarse esta posibilidad, afirmó Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El universitario reconoció que un cierre de negocios tal y como se vivió hace meses sería catastrófico para la economía de la entidad, sin embargo es algo que no se debe descartar, si es que la pandemia aumenta al punto de que no haya lugar para atender a personas enfermas.

“Si tú me preguntas ¿es conveniente cerrar los comercios? No ¿es lo deseable? No ¿se podría hacer? Podría hacerse si las condiciones se exhiben de tal manera que pone en riesgo a la comunidad, creo que sería una medida no deseable, dolorosa y que además, tiene razón el señor Gobernador, de un impacto sumamente negativo a la economía, que nos iba a afectar a todos nosotros”, indicó.

“Yo estoy totalmente de acuerdo con el Gobernador, un cierre sería catastrófico en cuanto a la economía, ya probamos el tiempo que duró este cierre como la economía baja, como el flujo de recursos baja”, añadió.

Días atrás Quirino Ordaz Coppel negó que pudiera presentarse un confinamiento en dado caso de que los casos de Covid-19 repunten en Sinaloa; Guerra Liera recalcó estar de acuerdo con él, pero no hay que descartar un confinamiento si el número de enfermos es muy elevado.

“Aquí no es de deseo nada más, sino que si hay una situación de tal emergencia como ahora en Durango, que se regresa al color rojo y se cierra y los toques de queda en otros países del mundo, pues es algo que se tendrá que valorar ¿es lo deseable? No, no es lo deseable, tampoco es lo deseable ignorar el riesgo y mantener a la gente afuera, porque va a ser de un costo muy importante”, subrayó.

El Rector mencionó que el virus es muy cambiante, y lo que se sabe de él al otro día ya queda desechado, por lo que es difícil saber realmente cómo se está comportando la enfermedad.

“Es un fenómeno nuevo, fuera del alcance de la comunidad científica, lo que hoy se reivindica para tratamiento mañana dicen que no sirve, lo que se decía que nos cuidáramos los viejitos porque éramos los más proclives, pues de repente vemos que están muriendo jóvenes, que se están infectando fetos, y que mujeres preñadas se infectan, se ha ido conociendo mientras que esto se desarrolla”, lamentó.