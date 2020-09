No es excusa pandemia para no licitar contrato de camiones recolectores: Regidor panista

Eusebio Telles Molina, Regidor del Partido Acción Nacional señaló que el Municipio tenía conocimiento del vencimiento del contrato de arrendamiento para los camiones de basura desde hace meses, sin embargo aprovechó la coyuntura de la crisis del Covid-19 para no licitar

Antonio Olazábal

Argumentar que no se licitó el contrato de arrendamiento con el cual se rentarán 40 camiones para recolectar basura en Culiacán por el impacto de la pandemia de Covid-19 no es una excusa aceptable como para haberse evitado el procedimiento, afirmó Eusebio Telles Molina, Regidor del Partido Acción Nacional.

El integrante del Cabildo fue uno de los tres regidores que votaron en contra del acuerdo del arrendamiento de 40 camiones recolectores por los próximos 30 meses, mismo que costará a la Comuna 119 millones de pesos.

Grupo Kétzer será la empresa que arrendará estas unidades a la comuna. De manera mensual el Ayuntamiento de Culiacán deberá pagar 3 millones 920 mil pesos.

En la sesión ordinaria de Cabildo, Issel Guillermina Soto González, Tesorera de la actual administración, sostuvo que no se licitó debido a la crisis sanitaria del Covid-19, pero para el Regidor, esta no es una excusa válida para evitar el procedimiento.

"De ninguna manera (no se justifica que no se haya licitado), al inicio de la administración, el día 15 de noviembre de 2018, se dio la primera prórroga para poder extender el contrato con la empresa que venía prestando el servicio, entonces desde el inicio de la administración, ya sabíamos que ese problema se iba a presentar", señaló.

"Sabíamos que teníamos que hacer una licitación, hacer todo un proceso para la contratación de ese servicio, a lo mejor no eran 40 camiones, y eran más, porque si algo tenemos en Culiacán es la deficiencia del servicio de recolección de basura", añadió.

Agregó que el Ayuntamiento sacó provecho de la pandemia para no licitar, y criticó que la próxima administración tenga que pagar un convenio que ellos no hicieron.

"Entonces, ¿por qué esperarte a los tiempos de una pandemia? y hacer un contrato por causa de fuerza mayor, que en aquel entonces no las tenían, pero sí venían extendiéndole el contrato a la empresa anterior", acusó.

"A lo mejor y era el momento para hacer un contrato por 35 meses que era el resto de la administración de Estrada, y haber puesto cartas sobre la mesa y haber hecho un mejor contrato, no por 30 meses y heredándole una responsabilidad a la próxima administración, claro que no está en tiempos, claro que está desde mi punto de vista fuera de lugar, aprovechándose de una situación crítica para hacer ese tipo de cosas que indudablemente no se deben de hacer...se jactan de ser una administración transparente, pues hubieran hecho un proceso de licitación, así de sencillo".