No es facultad de INAH autorizar baÃ±os en plaza de Mocorito, dice delegado

INAH

No es facultad de INAH autorizar baños en plaza de Mocorito, dice delegado

Asegura que el instituto autoriza o niega obras en zonas de monumentos históricos y Mocorito no es zona de monumentos históricos

Sergio Lozano

MOCORITO._ El autorizar o no la construcción de los baños públicos en la Plaza del Hemiciclo a Rafael Buelna Tenorio, en Mocorito, no es facultad para el INAH, ya que este autoriza o niega obras en zonas de monumentos históricos y Mocorito no lo es, es solamente Pueblo Mágico, expresó Francisco Ríos Avendaño.

El delegado federal del INAH en Sinaloa, expuso que por lo tanto esa es facultad meramente de la autoridad municipal, compuesta por el Alcalde y el Cabildo en pleno.

"Mocorito no es zona de monumentos históricos, es Pueblo Mágico, por eso esa no es facultad para el INAH, y aunque fuera Pueblo Mágico o aunque no lo fuera, si estamos hablando de un monumento o inmueble histórico, debería de ser sujeto a la autorización del INAH, en este caso la plaza o el hemiciclo a 'El Granito de Oro', no es monumento histórico, es algo icónico", refirió.

"Es una plazuela, de carácter de espacio público, cuya facultad de ordenamiento, mantenimiento, conservación y todo lo que implique corresponde a estrictamente al ámbito de la autoridad municipal.

"Lo que sí tuvimos que ver con la autoridad municipal fue un visto bueno y la opinión que emitimos fue de que no se fueran a instalar a los pies de la estatua de Rafael Buelna, del hemiciclo o del mural que no estropee la visibilidad".

Se recomendó, dijo, que estuvieran en la esquina opuesta, del crucero de la calle para que no obstaculice ni agredan lo que es el hemiciclo, ni el mural de Ernesto Ríos Rocha.

"El detalle aquí que esto es facultad del Ayuntamiento entonces nosotros tenemos que sopesar, porque resulta si cualquier ser humano que tenga la necesidad de evacuar de su cuerpo líquidos o sólidos, que si lo hace en la vía pública estás faltando a un bando de Policía y Gobierno, y esto es multa o barandilla", manifestó.

"Pero la persona puede defenderse y decir que era una necesidad urgente y no había donde".

"Pedí permiso en el restaurante y me dijeron que no, en la tienda me dijeron que para los clientes, entonces el servicio público, pues no hay y como aplicas una sanción sin tener el servicio".

Ríos Avendaño aclaró que al ver esta situación emitieron una opinión favorable para que se construyera, porque se supone que ya la autoridad como lo es el Cabildo en pleno ya lo autorizó, con la facultad de espacio público y la aplicación de recursos públicos, pero no es facultar del INAH.