No es justificaciÃ³n y no es vÃ¡lido el 'se matan entre ellos', dice Imelda Castro sobre violencia en Tepuche

No es justificación y no es válido el 'se matan entre ellos', dice Imelda Castro sobre violencia en Tepuche

La Senadora reconoce que el Gobierno federal ha quedado a deber en materia de seguridad pública, afirma que ha sido una tarea complicada, ya que los factores que la producen están arraigados desde hace años en el país, como lo es la corrupción

Antonio Olazábal

El decir 'se matan entre ellos' ya no es una justificación ni un discurso válido por parte de los gobiernos, afirmó Imelda Castro Castro, Senadora de Morena, sobre la violencia que se suscitó en Tepuche.

El jueves Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, indicó que los enfrentamientos ocurridos en la sindicatura de la capital se debían a pugnas entre grupos de la delincuencia organizada, mismas que dejaron 16 muertos en un solo día.

Para la morenista el discurso de que 'se matan entre ellos' debe extinguirse por parte de las autoridades y llamó, tanto al Gobierno estatal y federal, tomar cartas en el asunto, para frenar la violencia en Culiacán.

"Lo primero que tiene que haber en los gobiernos de todos los niveles, es el reconocimiento de un problema que tiene raíces profundas, pero que también es urgente que se atienda, que se resuelva, creo que hay que cambiar el discurso tradicional que dice que 'es que es entre ellos; no es que, son grupos rivales' la realidad están de por medio vidas humanas, personas campesinos", explicó.

"Este discurso está totalmente desactualizado, no justifica nada, no resuelve nada el decir que es un problema entre rivales, se tiene que atender, no hay manera de que se le siga sacando al tema, el Gobierno federal sabemos que tiene la Guardia Nacional, está integrándose, estamos avanzando en las reformas que se hicieron, apenas se van aplicar en 2020, se están aplicando ya varias, pero bueno, creo que no es ninguna justificación para que no se resuelva el problema", subrayó.

La Senadora sostuvo que de seguir este escenario de violencia, se pueden dar desplazamientos masivos de familias de Tepuche, un fenómeno que ha sido una constante en los últimos años en Sinaloa, por lo que pidió a los tres órdenes de Gobierno hacer acciones para dar paz a los habitantes de la sindicatura.

"Y no solo está de por medio las muertes, que es lo más lamentable, la pérdida de vidas, sino también todo lo que está alrededor, como lo son los desplazamientos sociales, la zozobra en la que viven las familias, la inestabilidad, el temor que está ahí que no deja vivir a nadie, ni a la gente que está involucrada en cuestiones ilícitas, ni a los que no lo están", compartió.

Castro Castro también reconoció que el Gobierno que preside Andrés Manuel lópez Obrador está quedando a deber en lo que a seguridad pública se refiere, hay índices de violencia muy elevados, pero sostuvo que los factores que generan esa inseguridad, han estado arraigados en el país desde hace años, y tomará tiempo erradicarlos.

"Yo creo que uno de los grandes expedientes que todavía este Gobierno, que estamos por el segundo año, no hemos podido atender a cabalidad este problema de la inseguridad, porque está en todos lados. Está en Guanajuato, está en Sonora, está en Sinaloa, Culiacán en particular, entonces, es un problema complejo, pero que se tiene que atender y creo que lo primero que debe de haber es coordinación, reconocer el problema y coordinación, atenderlo y resolverlo, creo que el Gobierno del Estado debe entrarle al toro por los cuernos, igual que el Gobierno federal", detalló.

"Lo más complicado son las complicidades que hay, la falta de policías, la desarticulación de los diferentes planos, de los policías, las complicidades de los estados en el país, porque, no se puede explicar el huachicol en Guanajuato, no se puede explicar en Sinaloa todo el problema de drogas, no se puede explicar la violencia que hay en Caborca, Sonora, si no hay corrupción, dejaron crecer un monstruo con esas complicidades, con esa corrupción y ese es un tema que se tiene que abordar con autocrítica de parte de todos los gobiernos", profundizó.