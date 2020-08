No es momento para empezar proyectos personales, dice Jorge Villalobos a aspirantes a la Gubernatura

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Sinaloa pide que los interesados en la gubernatura de Sinaloa aguanten por respeto a la situación actual y porque no son los tiempos en el proceso para que levanten abiertamente la mano por este cargo

América Armenta

14/08/2020 | 12:20 AM

Por respeto a la situación difícil por la pérdida de seres queridos o trabajo en la emergencia sanitaria y porque el proceso electoral no ha iniciado, Jorge Villalobos Seáñez, líder de la bancada del PAN en el Congreso, consideró que las personas que están haciendo públicas sus aspiraciones para contender por la Gubernatura en el 2021, deberían esperar.

“Es reprobable, reprochable que en medio de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo y consecuente crisis económica provocada por esta pandemia, la gente en lugar de estar abocada a resolver los problemas de la gente, anda empezando proyectos personales”, expresó el legislador.

Como ejemplo de ello, expuso que todavía hay músicos tocando en las calles porque no hay trabajo, como una de las consecuencias de la pandemia; además de los miles de personas que perdieron a un ser querido por el Covid-19, a quienes pidió el respeto, pero aclaró que es válido tener aspiraciones a su debido tiempo.

“Yo haría un atento llamado, muy respetuoso y enérgico a todos aquellos que aspiran, que aguanten un poquito, por respeto a todo esto que estamos viviendo y más allá de respeto a las leyes y las instituciones también es un respeto a toda la gente ahorita que no tiene chamba”, reiteró.

Varias personas han manifestado su interés en gobernar del 2021 al 2027 el Estado de Sinaloa, el diputado se refirió específicamente al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

“Andan muy acelerados varios, el propio alcalde de Culiacán que no tiene ni vergüenza para mostrar sus aspiraciones personales, cuando ha defraudado a los culiacanenses. Creo yo que no son tiempos de manifestar aspiraciones políticas, son todas legítimas es la verdad, son respetables, pero no en estos momentos”, consideró.

Abundó que quedan solo cuatro meses y medio para que termine el año y el cierre será difícil para las empresas e incluso para los gobiernos estatales y municipales, con la participación federal menor a lo que llegaba, otra razón para trabajar en resolver estos problemas económicos.

Agregó que la nueva normalidad no ha cumplido con las expectativas, pues al haber menos empleos, hay menos flujo de capital y consumo a los negocios, sumado al tema de salud.

“Yo creo que todas las aspiraciones son válidas, pero yo creo que hay que esperar por lo menos hasta el año que entra, agosto todavía es muy temprano, yo le digo a mis compañeros que todavía tenemos mucha chamba nosotros en el Congreso y que lo que no hagamos de aquí a diciembre, ya no lo vamos a hacer porque si ahorita andan calientes, imagínate en enero cómo van a andar, ya prácticamente con el inicio de los proyectos internos”, enfatizó.

Villalobos Seáñez explicó que el 23 de diciembre ya tiene que haber precandidatos a distritos federales, en el caso de Sinaloa son siete hombres y mujeres, y a finales de enero ya tendría que haber aspirantes a Gobernador, alcaldes, síndicos y diputados.