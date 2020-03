No es momento para sacar raja política, dice Quirino sobre Covid-19

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel opinó que la emergencia sanitaria no es momento para tomar protagonismos políticos

Karen Bravo

BADIRAGUATO.-La emergencia sanitaria por el Covid-19 no es momento para protagonismos políticos, criticó el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

"No es momento de protagonismos, no es momento de sacar raja política, es momento de sumarnos y de hacer una verdadera alianza todos en total unidad para que nuestro país salga adelante y va a salir adelante atendiendo las recomendaciones de los que saben y no atendiendo a la psicosis", sentenció.

