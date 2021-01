No es necesaria una condena para tener credibilidad, afirma Ebrard sobre el caso Cienfuegos

El Secretario de Relaciones Exteriores dijo que las pruebas que entregó el país vecino del norte a las autoridades mexicanas fueron confrontadas con la defensa general y analizadas por el Ministerio Público. Luego de ello, se determinó la exoneración

Sinembargo.MX

MÉXICO._ El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que no es necesario que se dé una condena para que el Estado tenga credibilidad. Con ello, defendió la exoneración que la Fiscalía General de la República (FGR) concedió al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

En su participación durante la conferencia de prensa matutina, el Canciller argumentó que el resultado que ofreció la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero no significa que no se haya trabajado en el caso del General Cienfuegos Zepeda, por probables vínculos con la delincuencia organizada, sino que no se le halló culpable de las acusaciones que hizo el Gobierno de Estados Unidos.

El dictamen que brindó la FGR el 14 de enero está sustentado en las pruebas que envió EU, recalcó Ebrard, y con ello, “no hay manera de vincular a Cienfuegos”.

“No es que no se haya hecho nada, es que sí se hizo. Ah, ¿para que haya credibilidad tiene que haber una condena? No. ¿Qué dijo el Presidente? Vamos a investigar lo que nos mandaron y vamos a llegar a una conclusión, la que sea”, subrayó.

“Entonces, FGR informa que la conclusión de lo que hizo con sus investigaciones, los elementos que proporcionó la Defensa, pero sobre todo, con lo que proporcionó Estados Unidos no hay manera de vincular a Cienfuegos. Es más ni siquiera en México lo hubieran podido detener de acuerdo a la ley vigente. Entonces esta es la conclusión a la que se llega”, recalcó desde Palacio Nacional.

Marcelo Ebrard Casaubón agregó que el dictamen de la Fiscalía mexicana se notificará, seguramente, a la entrante administración del Presidente electo Joe Biden.

“Sí se hizo el proceso de investigación. Ahora ¿ya concluyó? No, no es lo que dice la Fiscalía. La Fiscalía se refiere al General Cienfuegos, que se deriva en este boletín. Hay otros elementos importantes que se deben investigar, eso sí. Pero lo que es del General Cienfuegos, hoy con todos los testimonios que mandó EU, lo que investigó la Fiscalía y lo que presentó la defensa general, no hay elementos para iniciarle acción judicial en su contra o para determinarle algún tipo de situación procesal vinculada a proceso”, enfatizó desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

El titular de la Cancillería recordó que desde que se dio a conocer que el General Salvador Cienfuegos había sido detenido en EU , México se posicionó en contra, ya que no fue notificado con anterioridad y se tomó como una violación a la autonomía mexicana.

“México tenía todo el derecho, y Estados Unidos la obligación, de haber compartido esa información. Y no lo hizo, y eso es un antes y un después. La relación entre los aliados se basa en dos elementos principales, además de la coincidencia de objetivos -en este caso la lucha en contra de la delincuencia organizada-, la primera, en la comunidad de objetivos, y la segunda en la que descansa, es el respeto mutuo y la confianza; si no, no puede ser aliado […] Respuesta de EU: ‘bueno, es que hay casos criminales muy delicados’. Sí, pero ¿por qué no me informaste? Debiste haber informado”, sentenció Ebrard Casaubón al mismo tiempo que afirmó que no se trata de una complicidad o respaldo de Cienfuegos, sino un hecho de justicia.

Además, destacó que incluso el proceso que enfrentaba el Secretario de la Defensa durante la administración de Enrique Peña Nieto tuvo inconsistencias, por las que no fue vinculado a proceso en el EU.

“Nosotros nunca le hemos negado a Estados Unidos la información que corresponde a su seguridad […] En la primera llamada que yo tuve William Barr, a quien le reconozco que actuó con actitud muy seria, muy abierta y muy cercana con México, me dijo ‘voy a mandar los elementos que tenemos’, y efectivamente, para la segunda llamada ya teníamos los elementos de prueba, que son copias fotostáticas de las carátulas de celulares con llamadas, que son intercambios telefónicos. ¿Qué fue lo que manifestamos ahí? Bueno, decirle ‘en México, con estos elementos que ustedes están enviando, no podríamos nosotros sujetar a proceso, es decir, lograr que un Juez de control vincule a proceso a un detenido, no se podría, pero agradecemos mucho que nos lo enviaran. Luego me comunicó que enviarían a Cienfuegos para que nosotros hiciéramos el proceso”, añadió y precisó que México solo recibió documentos como pruebas, no audios de llamadas.

El Canciller dijo que la solicitud de extradición del ex titular de la Sedena y de las pruebas que lo señalaban como presunto partícipe del crimen organizado fue una prueba de confianza de México hacia Estados Unidos, suponiendo que respetarían la autonomía del país y confiando en que lo que enviaría tendría un sustento.

“Es una prueba y una muestra de confianza, porque asumimos que lo que me estás mandando son los elementos de prueba que tiene la DEA para sustanciar su caso en contra del General Cienfuegos. Dicho de otro modo, ‘no se vale que me mandes ahorita unos testimonios y mañana otros’, ‘no se vale que de la Agencia después alguien diga que esos no eran, que eran otros’, porque entonces otra vez, problema de confianza”, sustanció.

GOBIERNO DE AMLO AVALA DECISIÓN DE FGR

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que su Gobierno avala la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de exonerar al General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, acusado por Estados Unidos de recibir sobornos para proteger a un grupo criminal.

“Como ustedes saben, ayer la Fiscalía tomó la resolución de considerar que no hay elementos para juzgar al General Cienfuegos. Es un asunto que le correspondió básicamente a la Fiscalía resolver, pero de una u de otra manera tiene que ver con el Gobierno que represento. Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el Gobierno que represento secunda; es decir, avala, respalda, porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción. Pero también que no puede haber represalias, venganzas y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate”, afirmó.

El mandatario consideró que lo más importante es la verdad y la justicia, por lo que subrayó la importancia de que la FGR resolviera que “no procede la acusación que se le fabricó al General Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA”.

Desde Palacio Nacional, señaló que busca que toda la gente sepa “por qué la Fiscalía está actuando como lo ha decidido”, para “no ocultar absolutamente nada y también para que con la información podamos salir al paso con los adversarios nuestros y los representantes de grupos de intereses creados que están empeñado en atacarnos para que se piense que somos iguales, que no hay ningún cambio, y que nosotros somos encubridores, y que somos cómplices, y que somos también peleles de grupos de intereses creados y de gobiernos extranjeros”.

Posteriormente, López Obrador leyó ante los reporteros el comunicado que emitió ayer la FGR para dar a conocer la noticia. Al terminar, comentó que para despejar dudas y malos entendidos, le pidió a Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, “que haga la relatoría desde que nos enteramos de la detención del General Cienfuegos, incluyendo la nota diplomática que enviamos al Gobierno de Estados Unidos, la respuesta de Estados Unidos, la información que dio la DEA y la decisión que se tomó de entregar toda esa documentación a la Fiscalía General de la República”.

Además, agregó que también le dio la instrucción de que “hoy mismo, lo más pronto posible, se ponga a disposición del pueblo de México todo el expediente que nos envió el Gobierno de Estados Unidos, completo, para que pueda ser consultado, revisado, investigado, por quien lo desee. Transparencia plena”.

Luego de analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas y los aportados por el Gral Salvador Cienfuegos; la #FGR concluyó que él no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno. Por lo que se determinó no ejercer acción penal. pic.twitter.com/x3dcPdl2oz — FGR México (@FGRMexico) January 15, 2021

Durante su conferencia de prensa, precisó que aún cuando ya llevaba mucho tiempo la investigación en el país vecino, detuvieron al General antes de las elecciones; sin embargo, “de acuerdo con la información que tenemos, ya había estado en Estados Unidos en marzo de visita con su familia. A lo mejor no habían terminado de investigar. Todo esto hay que aclararlo, por eso nuestro interés en que se conozcan todos los detalles”.

Asimismo, ofreció disculpas al Gobierno de Estados Unidos por actuar de esta manera, ya que “pueden ellos decir que cómo nos atrevemos a dar a conocer este documento, donde es evidente que no son sólidas las pruebas que se recabaron en muchos años supuestamente”.

“¿Por qué lo hacemos? Porque por encima de todo está el prestigio de nuestra Nación, y no podemos nosotros ser rehenes de nadie. Y tenemos la autoridad moral y la autoridad política suficiente como para poder llevar a cabo estas decisiones”, sostuvo.