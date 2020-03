No es necesario que AMLO se haga prueba del COVID-19; fuerza del presidente es moral: López-Gatell [VIDEO]

Yo me ajusto al protocolo de salud; si hace falta yo me hago la prueba y hago lo me indiquen los médicos, los responsables, expresó el Presidente

Carlos Álvarez

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que atenderá todas las indicaciones de las autoridades de Salud, y que si así se los recomiendan los expertos, está dispuesto a hacerse la prueba del coronavirus COVID-19.

"Yo me ajusto al protocolo de salud; si hace falta yo me hago la prueba y hago lo me indiquen los médicos, los responsables", indicó el mandatario nacional al ser cuestionado durante su conferencia de prensa matutina acerca de sus actividades por el territorio nacional.

Al respecto, el titular del Poder Ejecutivo Federal confió en que el país saldrá avante a esta crisis sanitaria. Además llamó a la oposición a dejar a un lado la política y las diferencias para mejor ver por el bienestar social.

"Es momento para hacer a un lado las diferencias políticas y no mezclar el interés general, en este caso, la salud del pueblo. No zopilotear, actuar con ética y responsabilidad", dijo el político tabasqueño.

Por su parte, Hugo López-Gatell Ramírez. ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, descartó que el presidente deba realizarse una prueba del coronavirus COVID-19 y afirmó que López Obrador goza de buena salud.

"¿Es necesario que me le haga?", le preguntó al mandatario nacional a López-Gatell Ramírez. "No", respondió el subsecretario López-Gatell, quien que no se requiere que todos se practiquen la prueba de coronavirus COVID-19. "No tiene lógica científica", dijo, y pidió seguir con atención la información que proporciona la Secretaría de Salud (SSa) Federal.

Respecto al presidente, López-Gatell Ramírez señaló que se debe respetar como persona aunque sea una figura pública, independiente que se deba cuidar al Jefe del Estado Mexicano.

"Desde el punto de vista técnico el señor presidente tiene dos connotaciones, el primero es una persona, y como persona hay que respetarle como a todos y todas sus derechos de privacidad, nadie tiene por qué estar acosando [...] segundo, cuidar al jefe del Estado, y eso también es responsabilidad nuestra, afortunadamente él goza de buena salud", dijo el funcionario federal.

"Aunque pase de los 60 años no es una persona que sea de especial riesgo y casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque él, como la mayoría de las personas, se recuperaría y quedaría inmune", indicó López-Gatell Ramírez. "La fuerza del presidente es moral, no es de contagio", agregó.