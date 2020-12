No es necesario realizar protestas para que les den respuesta: dice Bouciéguez Lizárraga en Mazatlán a desplazados

El Subsecretario de Gobierno informó que el Gobierno de Sinaloa analiza comprar más terrenos para viviendas para los afectados

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ No es necesario que se realicen manifestaciones para que se den respuesta a las demandas de las personas, pues es una instrucción y un sentir del Gobernador del estado apoyar a la gente que más lo necesita y ocupa, dijo el Subsecretario de Gobierno, José Joel Bpuciéguez Lizárraga.

"No, no, todo mundo tiene derecho a manifestarse, obviamente que tuvimos reuniones previas para estar el día de hoy acá, dijimos vamos allá donde se origina el problema, vamos a atenderlo de raíz, ya se están construyendo las viviendas que ellos exigen, vamos a entrarle a lo de los terrenos, pero es una asistencia social, el Gobernador está montado en la obra social y vamos a darle respuesta a esta gente que está sufriendo tanto, pero no hay necesidad de manifestaciones", expresó Bouciéguez Lizárraga.

"Es una instrucción que traemos y es un sentir del Gobernador apoyar a la gente que más lo necesita y que más lo ocupa".

Lo anterior, luego de que el domingo 13 del mes en curso en una reunión de desplazados por la violencia del sur de Sinaloa acordaron que el domingo 20 de diciembre realizarían una marcha del Valentino al hotel Ocean Palace y ahí efectuarían un plantón para exigir la construcción de las primeras 50 viviendas en el Fraccionamiento Sevive, cerca de los fraccionamientos Rincón de Urías, Palmarés y Alborada, al suroeste de este puerto.

Y es que originalmente las autoridades estatales se comprometieron a que dichas viviendas quedarían construidas el pasado 15 de diciembre.

Desplazados e integrantes del Movimiento Amplio Social Sinaloense también realizaron semanas antes marchas y plantones en Mazatlán, Villa Unión y Concordia, así como algunos plantones frente a uno de los hoteles del Gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, para exigir la limpieza del terreno y el inicio de la construcción de las casas en este puerto, así como la compra de los terrenos para los desplazados por la violencia que actualmente radican en Villa Unión y en la cabecera municipal concordense.

El Subsecretario de Gobierno añadió que con el inicio de la construcción de las primeras 50 viviendas para desplazados en este puerto no termina ahí el apoyo del Gobierno estatal, quedan 10 meses de la actual administración estatal y en ese tiempo se estará en reuniones permanentes con ellos.

Expresó que hay recursos para adquirir entre 6 a 7 hectáreas de terreno en El Vainillo para viviendas de desplazados que radican en Villa Unión, así como para 8 hectáreas en Concordia.

"Hay presupuesto, ya se autorizó un presupuesto de 50 millones de pesos, el presupuesto se publica el día lunes, ya se aprobó por parte del Congreso del Estado el pasado jueves, se mandó publicarse y se publica el pasado lunes, ya tiene vigencia, ahora vienen los centavos, hay que recaudar dinero para poder dar respuesta a la gente, para construcción de viviendas, gente tan pobre que está aquí por haberse venido de su pueblo, los desplazaron, los quitaron, los corrieron la violencia los tiene en esta posición y hay que darles respuesta", continuó.

Bouciéguez Lizárraga también dijo que se trabaja de manera coordinada en busca de mejorar la seguridad en los pueblos serranos de Sinaloa de donde fueron desplazados varios de sus habitantes por la violencia.

"Hay una coordinación ahorita completa entre la Federación a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional y las autoridades estatales para lograr la paz y la tranquilidad en esas zonas", continuó en entrevista a pregunta expresa de que los mismos desplazados han manifestado que aún no pueden regresar a sus comunidades porque prevalece la inseguridad.

"Estamos en eso, hay varias bases ahorita que está operando la Guardia Nacional, hay en Escuinapa, hay en Elota, hay en Guasave, hay en Choix, hay en Los Mochis y eso con la coordinación de las autoridades estatales acudieron a la sierra para ver qué está pasando allá y generar la paz y la seguridad para la gente".

Por su parte el director del Instituto de la Vivienda del Estado de Sinaloa, Salvador Reynosa Garzón, manifestó que el año pasado se invirtieron 15 millones de pesos para adquirir el terreno de 5.4 hectáreas donde se construyen las viviendas en Mazatlán para las personas desplazadas por la violencia en la región, que darán hasta 350 espacios habitacionales.

Posteriormente se destinaron 10 millones de pesos que se están aplicando ya para las primeras 50 viviendas, además de los 40 millones de pesos aprobados para atender a las personas en condición de desplazamiento en la entidad se pudieron traer 4 millones de pesos más que permitió trabajar en la preparación de los terrenos.

"Aunado a ello en esta zona de Mazatlán que es Alborada, Rincón de Urías, Canaco y Palmarés, más nosotros que es el Fraccionamiento Sevive es una zona de Mazatlán que tiene carencia de agua, por eso fue necesario hacer una inversión extraordinaria por parte del Gobierno del Estado, que también hay que sumarlo, donde se va a construir un tanque elevado con una inversión de 15 millones de pesos, haciendo números, no quiero decir que sea muchos pero sí vale la pena conocerlos".

Precisó que en total se traen en Mazatlán y para dicha zona 44 millones de pesos, que seguramente no son suficientes, pero siendo realistas y comparado con otros espacios u otros destinos a este municipio le ha ido bien y le seguirá yendo bien porque se trabaja en equipo y cuando se suma el esfuerzo es cuando realmente se puede avanzar y en este caso se va caminando.

Por su parte el dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense, Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, agradeció el apoyo que les han brindado las distintas instancias de Gobierno como el propio Gobernador, el Congreso del Estado, el Secretario de Desarrollo Social, el Subsecretario de Gobierno y el director del Invies en Sinaloa, entre otros, para el inicio de la construcción de las viviendas y que se esté en proceso de comprar terrenos en El Vanillo y Concordia.

Dijo que junto con senadores sinaloenses, entre otros, en los próximos días se tocarán las puertas del Palacio Nacional para solicitarle al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, apoyo para dotar de viviendas a los desplazados por la violencia en el sur de la entidad.