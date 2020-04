No es posible comparar educaciÃ³n en casa con la que hay durante la contingencia: Mexicanos Primero Sinaloa

No es posible comparar educación en casa con la que hay durante la contingencia: Mexicanos Primero Sinaloa

La educación en el hogar es un término establecido para referirse al modelo educativo donde se busca educar desde casa; sin embargo, la educación a distancia debido a la contingencia sanitaria corresponde a diferentes factores en comparación con este modelo, explica director

Belem Angulo

El proceso y métodos educativos implementados durante la contingencia sanitaria por coronavirus, no pueden compararse ni evaluarse como homeschooling, o educación en el hogar, señala la organización defensora del derecho a la educación, Mexicanos Primero Sinaloa.

"Son temas que en teoría se parecen pero realmente resultan muy distintas como para pensar en comparar los resultados de una y otra", comentó el director del organismo, Gustavo Rojas Ayala.

La educación en el hogar, o homeschooling en inglés, es un término establecido para referirse al modelo educativo donde se busca educar desde casa; sin embargo, la educación a distancia debido a la contingencia sanitaria corresponde a diferentes factores en comparación con este modelo, explicó.

"No creo que sean comparables y hay razones muy sencillas. La primera es que la decisión de hacer una educación no centrada en la escuela y centrada en el hogar como es el modelo de homeschooling, es una decisión voluntaria, en este caso estamos en frente a una decisión que no ha sido voluntaria", expuso.

"Es una respuesta a la que nos ha orillado una pandemia que ha estado fuera de nuestro control, esa es una primera gran diferencia porque quien toma una decisión autónoma de seguir un proceso educativo basado en la instrucción de padres, madres o inclusive algún experto contratado para ir a prestar el servicio educativo en casa, es una persona que ha seguido un proceso de formación y experiencias personales que le ha convencido que es la mejor opción".

Gustavo Rojas Ayala, director de Mexicanos Primero Sinaloa.

Rojas Ayala agregó que la decisión de continuar el plan de estudios convencional desde casa ha sido impuesta por la autoridad y que el proceso de acostumbramiento ha exigido inmediatez, lo cual representa una marcada diferencia con la educación en casa.

"Lo que se está viviendo ahora no tiene nada qué ver con lo que las familias desean sino con lo que la autoridad política, específicamente la autoridad sanitaria, ha emitido como necesario para evitar el contagio del coronavirus y de la enfermedad que genera", comentó.

"Un proceso educativo de homeschooling ha tenido toda una trayectoria y un acostumbramiento, la familia ha implementado ese proceso durante años, que no es el mismo proceso de quienes hemos tenido que implementar este proceso de una semana a la otra y sin mayor preparación", comentó

Explicó que la situación actual del proceso educativo no tiene precedentes y que deberá ser evaluada en retrospectiva.

"El rol acompañamiento desde casa hoy está en manos de nosotros y cada quien lo va haciendo de acuerdo a los recursos que tienen disponibles".