No es seguro que Tirado GÃ¡lvez sea ratificada como directora del Ismujeres

No es seguro que Tirado Gálvez sea ratificada como directora del Ismujeres

Pide diputada Francisca Abelló Jordá no hacer caso de rumores

América Armenta

CULIACÁN.- La Presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia en el Congreso, Francisca Abelló Jordá, pidió no hacer caso de rumores que aseguran que Aracely Tirado Gálvez será ratificada como directora del Ismujeres, también pidió no replicar información como la que asegura que la ex senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo es el otro perfil a ocupar este puesto.

“No se vayan con rumores, estamos en un lugar serio, somos personas serias”, declaró. “El Gobernador solo tiene la propuesta de Aracely y el Congreso está analizando el caso, en dado caso que el Congreso apruebe va a ser ella, claro, pero si el Congreso no aprueba el Gobernador tiene que presentar otra persona”, dijo para calmar las inquietudes.

Si bien, sabe que se mencionan varios nombres, pide se le haga caso y que lo único que sí es seguro es que mañana jueves 13 de febrero a las 9:00 horas la comisión que preside se reunirá específicamente para ver lo de la ratificación, “eso no es ningún rumor”, bromeó.