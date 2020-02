No es un hecho, no es fÃ¡cil, pero no imposible, dice Sectur sobre llegada de vuelo de Europa a MazatlÃ¡n

Óscar Pérez Barros

No es un hecho, no es fácil, pero no imposible, dice Sectur sobre llegada de vuelo de Europa a Mazatlán

La aerolínea interesada y que está programada para el mes de marzo es Tui Fly Belgium.

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ No es un hecho que después de la Feria Internacional de Turismo se consiga un vuelo directo de Europa a Mazatlán, pero tampoco es imposible, determinó el Secretario de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez Barros. “Lo que estamos trabajando mucho es que vengan (los representantes de aerolíneas) a vivir la experiencia, es muy diferente que vayamos nosotros allá con nuestros videos a que vengan, y la mayoría aceptó, hay fechas concretas”, dijo. “Lo quiero aclarar, no es un hecho, hay intenciones, no es fácil, pero no imposible, vamos a seguir trabajando y ya está el interés. Ya que vengan ellos a revisar el producto y que nos vayan a hacer una propuesta económica es un gran avance”. Aparentemente el vuelo directo podría ser desde Londres, Inglaterra, a Mazatlán. Ya existe incluso un vuelo de Londres a Los Cabos, Baja California Sur, y se confía en que el producto regional es más atractivo que el de Los Cabos. Pérez Barros dijo que el Aeropuerto Internacional de Mazatlán “Rafael Buelna” cumple con todas las características necesarias para recibir vuelos directos desde Europa. La aerolínea interesada y que está programada para el mes de marzo es Tui Fly Belgium. Uno de los propósitos del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres para participar en la Fitur 2020 fue “amarrar” un vuelo directo de cualquier parte de Europa a Mazatlán. “Lo quiero aclarar, no es un hecho, hay intenciones, no es fácil, pero no imposible, vamos a seguir trabajando y ya está el interés. Ya que vengan ellos a revisar el producto y que nos vayan a hacer una propuesta económica es un gran avance”. Óscar Pérez Barros Secretario de Turismo en Sinaloa

