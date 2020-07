Noroeste para iOS Lleva en tu smartphone las mejores noticias de Noroeste. ¡Se parte de nuestros suscriptores! Instalar app

No es una bola de cristal, no es una ouija, no se trata de adivinar, contesta Gatell sobre estimación

“Se generan expectativas sobre qué día, a qué hora, en qué minutos vamos a tener un pico epidémico, pero así no funciona, es un poquito más complejo”, dijo Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Sinembargo.MX

03/07/2020 | 10:55 PM

Ciudad de México, julio (SinEmbargo).– Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, dijo esta noche que las predicciones no funcionan como bola de cristal. “No es una bola de cristal, no es una ouija, no se trata de adivinar cuándo va a ser el día en que se acaben las cosas o suban o bajen”, dijo al ser cuestionado sobre una estimación del fin de la pandemia. “Esto ha causado mucha confusión. Se generan expectativas sobre qué día, a qué hora, en qué minutos vamos a tener un pico epidémico, pero así no funciona, es un poquito más complejo”, agregó durante la conferencia en Palacio Nacional. El jueves, López-Gatell dijo que México recibió a la COVID-19 con una gran carga de carencias. “Quisiéramos no tener una epidemia, ni en México ni en el mundo. Quisiéramos que la epidemia se pudiera detener de un momento al otro. Quisiéramos evitar todas las muertes, pero esto no es posible”, dijo el funcionario. “Quisiéramos no tener contaminadas nuestras cuencas hídricas. Quisiéramos tener un sistema de salud competente, también quisiéramos no tener una epidemia enorme de enfermedades crónicas, como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión”, agregó. “Quisiéramos tener una realidad diferente. Cuando México recibe a la epidemia de COVID-19, la recibe con su realidad. La recibe con estas condiciones de salud deterioradas. Su principal motor es el consumo de productos industrializados, todo lo que viene empaquetado y no son productos naturales”, señaló.

