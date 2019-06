CONGRESO

No es válido manipular diciendo que se atenta contra autonomía: Responde Graciela Domínguez a la UAS

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado negó que se busque desde el legislativo ir en contra de la autonomía de la UAS

Antonio Olazábal

Graciela Domínguez Nava, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado sentenció que no es válido manipular diciendo que se está violentando la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tal y como lo acusa Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad.

La líder de la bancada de Morena en la 63 Legislatura recibió hoy al igual que todos los representantes de las demás fuerzas políticas del Congreso una iniciativa por parte de la UAS donde, a decir de Guerra Liera, se ponen las bases de un puente de comunicación entre el Congreso del Estado y la Casa Rosalina para futuras adecuaciones a la Ley Orgánica de la UAS.

Guerra Liera en conferencia de prensa, así como en el Consejo Universitario, señaló que desde el Congreso del Estado se busca violar la autonomía de la UAS con tres iniciativas ciudadanas presentadas a la actual Legislatura que buscaría reformar la Ley Orgánica de la universidad, mismas que ya pasaron por las comisiones del Legislativo, a una de ellas ya se le dio lectura.

Ante esas aseveraciones de Guerra Liera, Graciela Domínguez Nava aclaró que de ninguna manera se busca dañar la autonomía de la universidad, y lamentó que desde la UAS se quiera engañar a los sinaloenses afirmando que se busca violentar la autonomía de la Casa Rosalina.

"Lo que sí queremos reiterar es que, no se le quiera engañar a los ciudadanos sinaloenses, de que desde el Congreso se le está atentando contra la autonomía de la universidad, es falso esa parte y queremos dejarlo muy claro", afirmó.

- ¿Ve una manipulación del mensaje de la universidad? Porque al final es lo que promueven a través de mantas.

Creo que estamos en tiempos donde ya no se vale manipular, creo que la ciudadanía tiene muchas fuentes de información y creo que una universidad no puede trabajar bajo una manipulación donde está diciendo que desde el Congreso se atenta contra la autonomía, eso es falso y se lo hemos dicho al rector.

La Presidenta de la Jucopo se dijo sorprendida de todos los trabajadores que acudieron con el Rector a la entrega de la iniciativa, misma, que pudo haber entregado él solo por su cuenta sin sacar a los empleados de la universidad de sus horas de trabajo.

- ¿Estas acciones que hace la universidad, el Rector, donde viene con todos los trabajadores, no altera en nada el trabajo legislativo que ustedes están haciendo?

No, lo que vemos es que altera el trabajo de la universidad, osea no hay necesidad de movilizar a toda la universidad para venir a entregar una iniciativa de ley, creo que para eso está el Rector que es el representante de la universidad, es un día laboral, entonces el Congreso no se altera, en el Congreso somos de puertas abiertas, recibimos a todos.

Domínguez Nava sostuvo que si alguien ha apoyado la autonomía de la UAS ha sido Morena, y lo ejemplificó cuando se votó para darle más presupuesto a la Casa Rosalina, mismo que terminó en un veto por parte del Gobierno del Estado.

Además la morenista no entiende qué es lo que entiende el Rector cuando habla de defender la autonomía de la UAS, dado que desde la fuerza política que representa, esto nunca se ha buscado.

"Se lo hemos dicho al Rector en diversas reuniones, por eso nos parece extraño que se hable de defensa a la autonomía, quisiéramos escuchar las letras chiquitas ¿A qué se refieren cuando está en riesgo la autonomía? Igualmente reiteramos a todos los sinaloenses y a la comunidad universitaria, que el Congreso tiene sus propias reglas, el Congreso va a seguir recibiendo iniciativas promovidas por ciudadanos, o por universitarios", explicó.

"Igual que como este Congreso ha declarado un parlamento abierto, el tema de la universidad no será tratado de manera distinta, es un interés de orden público, la universidad es de los sinaloenses, y en ese sentido se lo hemos reiterado al rector", detalló.

"No entendemos qué es lo que les preocupa, no vemos una situación que esté poniendo en riesgo lo que se ha dicho que es la autonomía, no entendemos porque se plantea eso, no nos han explicado en concreto a qué acciones se les está calificando como que se está buscando vulnerar la autonomía", agregó.

Muestran apoyo PAN, PAS, PT y PRI al Rector

Exceptuando Morena, todas las fuerzas políticas del Congreso del Estado manifestaron su apoyo público al Rector de la UAS Juan Eulogio Guerra Liera.

Cuando el Rector entregó la iniciativa a los representantes de cada bancada, todos le dejaron claro su apoyo para proteger la autonomía de la universidad, y también al final de cada encuentro, los diputados de las distintas fracciones de la 63 Legislatura estuvieron en conferencia de prensa apoyando al Rector, todas, excepto Morena.

Sergio Jacobo Gutiérrez, líder de la bancada priista manifestó que el partido tricolor siempre defenderá la autonomía universitaria, y que cualquier reforma a la Ley Orgánica de la UAS debe venir y ser aprobada desde el seno de la Casa Rosalina, y no del Congreso del Estado, además recalcó que por el momento a la ley no se le necesita realizar ninguna adecuación.

"Por ser la UAS una de las instituciones más importantes que tiene nuestro estado este Congreso debe actuar con gran responsabilidad y sensibilidad, evitando incurrir en decisiones precipitadas y provocadoras, porque nosotros estamos plenamente convencidos de que la Ley Orgánica vigente es una ley que no requiere de momento ninguna modificación", indicó.

"Cualquier modificación que a futuro requiera esta Ley Orgánica de la Universidad, tiene que emanar del consenso de la comunidad universitaria, a través de sus órganos colegiados, como es el Consejo Universitario. De ninguna manera se puede legislar a espaldas de la comunidad universitaria; hacerlo sería una insensatez, una provocación", agregó.