No especifica reforma si Guardia Nacional tendrÃ¡ mando militar o civil: Imelda Castro

No especifica reforma si Guardia Nacional tendrá mando militar o civil: Imelda Castro

La Senadora comentó que Morena no es tapadera de nadie y en caso de Ahome que Sipinna y la CEDH actúen

Belizario Reyes

07/04/2019 | 09:37 AM

En la reforma constitucional aprobada recientemente no se especifica si la Guardia Nacional tendrá mando militar o civil, esa es prerrogativa del Presidente de la República que lo nombre, dijo la Senadora por Sinaloa, Imelda Castro Castro.

“En principio habría que esperar que la próxima semana el Presidente haga la propuesta para saber de quién se trata, quién va a encabezar la Guardia Nacional, en la reforma constitucional que hicimos no especifica el tipo de mando, si es militar o es civil, sino que le da al Presidente de la República esa prerrogativa que él nombre”, añadió Castro Castro ayer por la mañana en conferencia de prensa en este puerto junto con el dirigente del Movimiento Nacional por la Paz, René Bejarano Martínez.

“Sin embargo yo digo que esperemos, esperemos la próxima semana a ver quién es la persona, por lo de más en este tema de mandos civiles o militares pues existen diferentes figuras, está por ejemplo el que está en activo, el que está en retiro, pero también hay casos en donde se puede renunciar, que probablemente sea el caso, al grado militar que se tiene o a la representación militar para encabezar una Guardia Nacional de mando civil”.

Añadió que se tiene que esperar esa parte, pero suponiendo que se nombre a alguien en esas condiciones renuncia a la institución militar y es otra la situación porque va a depender y va a operar con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

“Entonces ese tema habría que verlo pero no hay ninguna violación a la reforma constitucional que hicimos”, reiteró la Senadora de la República del Movimiento de Regeneración Nacional en la conferencia de prensa realizada en un salón de conocido hotel ubicado en la Avenida del Mar.

El pasado viernes el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que un mando militar en activo será el comandante en jefe de la Guardia Nacional, lo que desató polémica en la oposición, en líderes de opinión y organizaciones de la sociedad civil, quienes consideran que eso es una imposición del Jefe del Ejecutivo Federal y una clara violación a la Constitución del País.

La Senadora Castro Castro también dijo que los gobiernos de Morena a nivel de los municipios y de la representación legislativa están iniciando, son meses que tienen en el Gobierno y reconoce que hay un nivel importante de desgaste en algunos municipios porque se trata de municipios muy urbanizados, donde se tiene una sociedad civil muy organizada, activa, que está criticando y se está en una nueva etapa.

Se verá que los gobiernos que vengan, sean del partido que sean, van a estar en la vitrina pública, añadió, ya son otros tiempos, lo que haga o deje de hacer un Alcalde va a estar muy vigilado, está ya muy vigilado por la sociedad y no es porque sean de Morena solamente, sino de cualquier partido político porque las cosas cambiaron en este país, se está construyendo una nueva cultura política de crítica.

Por ello dijo que le parece que a los seis meses de los gobiernos de Morena, que se cumplen el 1 de mayo, deben de ser la oportunidad para hacer una evaluación todos, los mismos gobiernos para ver si son capaces de reorientar algunos de los errores que se han cometido, también el Congreso del Estado, el Gobierno a nivel federal porque ahorita la Cuarta Transformación como ejercicio político de Gobierno está más a nivel nacional.

“Se está enderezando el país, es un verdadero desastre, muchas cosas que se están haciendo a nivel nacional todavía no impactan en los estados, eso es una realidad, excepto que los grupos de la sociedad, que son objetivo de los programas sociales pues ahí está empezando ya en bienestar, pero en el ejercicio de la política estamos en una etapa de transición, tenemos que ser muy críticos y autocríticos con nuestros gobiernos”, subrayó Castro Castro.

“Y yo digo, finalmente, Morena no va ser, no debe de ser tapadera de ninguna acción de corrupción de nuestros gobiernos, los traspiés que tengan mediáticamente, los errores, lenguaje, etcétera, que las instituciones, por ejemplo el caso de Sipinna (el Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que la Comisión de Derechos Humanos que actúen, que hagan su papel y que amonesten, castiguen, etcétera, en ese caso”.

Lo anterior lo manifestó luego de que a principios de abril el Alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, durante una visita al Centro de Educación Inicial Indígena del poblado de Goros Dos, se dirigió a una niña y le empezó a preguntar qué le gustaba comer, y después de que la menor le respondió que le gustaba comer huevos y dulces el Presidente Municipal le dijo que tenía una obesidad espantosa, horrible.

La Senadora Castro Castro dijo que en este caso no puede proceder el desafuero.

“No, yo creo que ese es un juicio político que tiene sus días y tiene que haber una violación a la ley que esté claramente determinada por el Ministerio Público para que el Ministerio Público le solicite al Congreso la Declaratoria (de desafuero), pero no es el caso, hasta ahora, en ninguno de los compañeros alcaldes”, subrayó, entre otros puntos.

“Pero repito, Morena, Congreso del Estado, los senadores no vamos a ser tapadera o no vamos a estar, como lo hizo el PRI, como lo hizo el PAN (Partido Acción Nacional) siempre, nosotros no vamos a ser así”.