No estÃ¡ en mis manos: Chicharito HernÃ¡ndez habla sobre su futuro en el West Ham

No está en mis manos: Chicharito Hernández habla sobre su futuro en el West Ham

El mexicano tiene contrato con el West Ham hasta junio del 2020, así que los Hammers todavía tienen dos mercados de fichajes para darle salida al delantero

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ A pesar de que hace unas semanas Javier “Chicharito” Hernández expresó su deseo de salir del West Ham para la siguiente temporada, el delantero reveló que no depende de él su futuro por lo que de momento está enfocado en la pretemporada del equipo.

“Es una decisión que no está en mis manos, no depende de mí, puedo decirle al club que quiero irme, pero si no viene nadie, no queda nada. De la misma manera puedo decir que quiero quedarme, pero es la sociedad la que dice qué quiere”, aseguró el delantero mexicano para Sky Sports UK.

En lo que se resuelve su futuro, su técnico Manuel Pellegrini lo tiene contemplado en la plantilla de la siguiente temporada. En la pretemporada, Javier Hernández ha tenido participación e incluso en el partido ante Newcastle fue titular y disputó 45 minutos. Cabe mencionar, que “Chicharito” tiene contrato con el West Ham hasta junio del 2020, así que los “Hammers” todavía tienen dos mercados de fichajes para darle salida al delantero.

Recientemente, el diario The Sun realizó un recuento de los últimos atacantes que ha contratado el West Ham en los años más recientes, en lo que destaca Javier Hernández como el quinto mejor goleador del equipo en esta etapa con 16 goles en 61 partidos.

