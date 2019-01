No estÃ¡ funcionando el combate al huachicol, critica Carlos CastaÃ±os

No está funcionando el combate al huachicol, critica Carlos Castaños

El Gobierno debe cambiar la estrategia porque con la actual ya hubo más de 90 muertos, señaló el Diputado federal

Karen Bravo

El Gobierno de la República debe cambiar la estrategia de combate al huachicol porque la actual no está funcionando, criticó el Diputado Federal Carlos Castaños.

"Con que hubiera habido una sola persona fallecida es prueba clara de que no funcionó, no está funcionando la estrategia de ataque al huachicol que está implementando el Gobierno de la República", dijo el legislador.

La decisión de cerrar los ductos fue tomada al vapor, sentenció, y tuvo como consecuencia la muerte de más de 90 personas en el estado de Hidalgo, tras una presunta negligencia por parte de las autoridades.

"Si el Gobierno no tomara las decisiones al vapor, si tomara las decisiones con una estrategia y con una planeación no hubiera habido necesidad de tener que calmar a los pobladores porque no se hubiera dado este fenómeno del brote de la gasolina como finalmente se dio", subrayó.

"Si no se hubieran cerrado los ductos y se hubiera atacado el huachicoleo, en lo cual estamos de acuerdo, de una manera diferente no hubiera habido estas consecuencias", expresó.

La negligencia por parte del Gobierno es una de las líneas que deberían seguir las investigaciones, apuntó Castaños.

"Tenemos que considerar como línea de investigación fundada, la posibilidad de negligencia en la toma de decisiones del Gobierno y que haya provocado presuntamente la muerte de más de 90 personas", señaló.

Tras la explosión en el estado de Higaldo, el Gobierno debe cambiar la estrategia de combate al huachicol, comentó, pues con el cierre de ductos solamente provocaron desabasto de hidrocarburo para la población.