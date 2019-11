No estoy arrepentido: Gael García y su discusión en Twitter tras sus dichos contra AMLO

Respondió a un periodista que celebró el reproche del actor al presidente, pero Gael dejó clara su postura sobre el Gobierno

Noroeste / Redacción

07/11/2019 | 09:38 AM

MÉXICO._ Gael García Bernal tuvo comentarios implacables hacia el periodista Pablo Majluf, quien celebró el tuit en el que Gael reprochó al gobierno de López Obrador.

El pasado martes, en medio de las noticias sobre la masacre de la familia LeBarón en el norte de México, Gael escribió un par de tuits para lamentar el clima de inseguridad que se vive en el país.

Lo que llamó la atención fue el reclamo del actor a la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, pues Gael fue uno de los personajes del espectáculo en México que más expresó su apoyo al político durante la campaña presidencial del año pasado.

“Dan ganas de clausurar el país a cada rato. Qué tristeza. Cada feminicidio, cada asesinato, cada injusticia en contra de niños y viejos. Terrible lo que sucedió ayer. Lo que sucede diario, carajo. Qué tristeza”, escribió en uno de los mensajes en Twitter, recogió infobae.com.

Si no cambia el gobierno y @lopezobrador_ de narrativa para asumir sus responsabilidades ¿Para qué chingados votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más. Que se vuelva su mantra y su objetivo. — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) 5 de noviembre de 2019

Su opinión generó gran revuelo en la red social y tuvo eco en medios de comunicación. Gael lamentó la manera en que habían sido utilizados sus comentarios.

“El horror que vivimos hace que sea bastante intrascendente que cada quien -medios incluidos- jalen agua para su molino de tuits ajenos. Así es esto y desgraciadamente va a pasar. Ojalá cambie la forma a algo más constructivo. Pero por lo pronto, lo que importa: que pare la violencia”.

Entre las reacciones que generaron sus comentarios estuvo la del periodista Pablo Majluf, quien escribió: “Celebro que @GaelGarciaB y otras celebridades se arrepientan de su irresponsable apoyo a la demagogia. Bienvenidos Siempre se recibe a un arrepentido del obradorismo como a quien huye de una secta. Se le ofrece un baño de agua caliente, un caldo tlalpeño y se escucha su sollozo”.

Lamento que la cultura del espectáculo dé una influencia tan desproporcionada a tan limitadas cabezas. La usan irresponsablemente y cuando se les invita a recapacitar se aferran. No hubiera sido posible la demagogia sin estos facilitadores. https://t.co/0s8h8UMTVe — Pablo Majluf (@pablo_majluf) 7 de noviembre de 2019

Gael no se quedó callado y le respondió: “Yo, celebridad, a ti, influencer, te digo: no acepto tu caldo tlalpeño porque me temo que sabrá a tu sentido del humor, a tu falta de simpatía, a ese resentimiento raro que escurre de ti. Qué lástima porque una oposición buena tendría que tener más sazón”.

En un comentario más el actor señaló que no está arrepentido de haber apoyado a López Obrador.

La discusión a través de Twitter continuó, pues el periodista expresó: “Lamento que la cultura del espectáculo dé una influencia tan desproporcionada a tan limitadas cabezas. La usan irresponsablemente y cuando se les invita a recapacitar se aferran. No hubiera sido posible la demagogia sin estos facilitadores”.

Gael también respondió a ese mensaje con el texto: “Esto sí te salió gracioso - involuntariamente, desde luego. Primero celebras y ahora lamentas. ¿De qué vendrá tu siguiente tuit? Vas a decir: ¿“tontitos todos ustedes”? Pero sí coincido contigo: qué desproporcionada importancia le das a mis tuits. ‘Celebridades pone presidentes’”.

El actor comentó a otro seguidor que habló sobre la frustración que se vive en el país y expuso: “Totalmente de acuerdo. Ahí sí, como se dice: yo no empecé. Y sí, estamos todos hartos todos de lo que sucede y viene sucediendo hace años. ¿Cuantas veces ya se derramó el vaso?”.