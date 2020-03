No estoy en contra de la inversión, pero hay que respetar la opinión de la gente: AMLO sobre consulta en Mexicali

El Mandatario nacional está dispuesto a hablar con los dueños de la empresa para darles su punto de vista

Carlos Álvarez

23/03/2020 | 09:52 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que hablaría con Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para explicarle lo que sucedió en la consulta popular para autorizar o no la continuación de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California, misma que terminó con un resultado de 76 por ciento de la población participante en el ejercicio que optó por el “no”.

"Sí, con él y con quien se necesite, explicarles de que hay que respetar la decisión de la gente. Yo creo que ellos van a entender. Cuando hay un resultado así, pues es evidente de que no hay acuerdo. Si hubiese resultado más parejo, o hubiese participado menos gente", señaló el mandatario nacional.

"Pero es bastante la participación y tenemos que escuchar a la gente y gobernar con el mandato popular. A lo mejor no se tienen antecedentes suficientes, y no está demás recordarlos", indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal en su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

"Uno, es que estos permisos que se dieron para que empezar a construir la empresa, los dio el gobierno pasado de Baja California [Francisco Arturo Vega de Lamadrid, también conocido como 'Kiko' Vega]", recordó el político tabasqueño.

"Y no se le explicó a la gente, no se persuadió que no era conveniente construir la planta. Como se hacían las cosas, arriba los representantes de las asociaciones empresariales, los que tenían influencia, las autoridades de más alto nivel", aseveró el Presidente.

"Y ya, no tomaban en cuenta al pueblo, el pueblo no existía. El pueblo era convocado cuando había elecciones. En el mejor de los casos era democracia representativa, no la democracia participativa. Era cada tres o seis años y ya, ya el que llegaba hacía lo que quería", abundó.

"El otro antecedente es que por este asunto y por una iniciativa de ley sobre manejo de agua, que los opositores hablaban de que se quería privatizar el agua en Mexicali, se levantó un movimiento ciudadano nunca visto, de miles de personas, sorprendente, porque Mexicali era de esos municipios, de esas ciudades muy tranquilas. Todavía tienen más participación, se movilizan más en Tijuana o en Ensenada, pero Mexicali no se caracterizaba por eso. A mí hasta me llamó la atención, me extrañó. Miles de ciudadanos", dijo López Obrador.

"Esos antecedentes existen. Entonces ahora, se hace la consulta, y bueno pues ahí está el resultado. Yo voy a hablar, si es necesario, con los dueños de la empresa, para darles mi punto de vista", señaló el mandatario nacional.

"Claro que nos importa la inversión, no estamos en contra de la inversión extranjera, mucho menos vamos a estar en contra de la creación de empleos, pero también, tenemos que tomar en cuenta la opinión de la gente, y tenemos que cuidar nuestros recursos naturales. No es crecer por crecer, es crecer con bienestar y con respeto al medio ambiente. Porque es la herencia que le vamos a dejar a las futuras generaciones", insistió.

"Por lo general estas empresas tienen una dimensión social, cívica, también, de respeto al medio ambiente, y van a entender, y vamos a buscar la forma de que tengan facilidades, si así lo desean, de poder poner su planta en otros sitios, en regiones donde haya agua, y hablar con ellos para ayudarlos en todo. Ayudarlos. Es nuestro deseo, y al mismo tiempo respetar la voluntad del pueblo", finalizó.