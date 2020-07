No existe información de que EPN tenga escoltas en España por petición de México: AMLO y Ebrard

El Presidente y el Secretario de Relaciones Exteriores negaron tener información sobre la custodia del ex presidente Peña Nieto por autoridades españolas

Sinembargo.MX

31/07/2020 | 09:29 AM

Enrique Peña Nieto, ex presidente de México. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este viernes que no tiene información de que la Fiscalía General de la República (FGR) haya pedido al Gobierno de España que vigile o dé seguimiento a Enrique Peña Nieto.

“No tenemos información de que sea veraz ese dato”, agregó el Canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón.

El Presidente dijo que, en caso de que sea cierto, la FGR podría dar más detalles.

“Yo no tengo elementos, no conozco de ningún procedimiento de vigilancia o seguimiento al ex presidente Peña”, expuso en conferencia desde Palacio Nacional.

Edgardo Buscaglia, asesor antimafia y académico senior de la Universidad de Columbia, en Nueva York, aseguró el jueves que el ex presidente Enrique Peña Nieto tiene escoltas españolas.

El investigador dijo en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez para “Los Periodistas”, de Radio Centro, que Peña Nieto tiene escoltas “que a pedido del Gobierno mexicano le han puesto”.

Buscaglia destacó que el ex presidente esté protegido en Europa y no en México para declarar por las investigaciones que se siguen en contra de Emilio Lozoya por sobornos relacionados con la empresa brasileña Odebrecht.

“No hay nada de malo en que un ex presidente tenga escoltas, pero en la medida que un ex presidente ha sido el Jefe Ejecutivo de un Gobierno que ha generado miles de millones de dólares en costos para México en corrupción, delincuencia organizada, ese Presidente debería estar declarando en México ante diferentes demandas penales, por diferentes tipos de delitos y lo tienes en Europa viviendo como un príncipe escoltado”, expuso.