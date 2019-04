No Faustino, no vamos a llegar otra vez a los chingazos, responde morenista a priista

Desde la tribuna, José Rosario Romero López advierte a priistas que van por la división de poderes y no habrá más un Congreso sometido al Gobernador

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ La respuesta de los diputados de Morena a los priistas, quienes los llamaron “obsesivos”, “enfermizos” y hasta “chairos”, se dio en la tribuna en la sesión de hoy.

Fue José Rosario Romero López el encargado de dar respuesta a la bancada del tricolor, al advertirles que van por la separación de poderes.

Los priistas se lanzaron contra la mayoría de Morena, que anunció un conjunto de iniciativas para acotar y restarle facultades al titular del Poder Ejecutivo.

Los morenistas anunciaron que cambiarán el formato de comparecencia del informe, para que el Gobernador vuelva a comparecer ante el pleno. Asimismo, anunciaron cambios al proceso presupuestario, que consideran permite la “opacidad” y discrecionalidad de recursos públicos por parte del Mandatario.

Otros de los proyectos que empujarán son la eliminación de la iniciativa preferente, del “veto de bolsillo”, entre otras.

Romero López fue el comisionado para dar respuesta a lo que morenistas llaman “insultos”.

“Lograr una efectiva división de poderes y ser respetuosos de las atribuciones que la Constitución y las leyes asignan a cada uno de ellos, son premisas de nuestro grupo parlamentario Morena, desde que presentamos la agenda para el ejercicio de esta 63 legislatura”, señaló.

Para avanzar en la división de poderes, externó Romero López, debería ser obvio que no es posible hacerlo con la inercia de poderes históricamente supeditados a los dictados de otro.

“Romper esa inercia es por lo tanto un requisito, que desde luego la mayoría de quienes integramos esta legislatura estamos cursando”, expuso.

“Y no, diputado Jacobo, no es por afán de ninguna obsesión enfermiza. Simplemente creemos, como lo cree la mayoría de la población, que la división de poderes, pasa por el hecho de que el Gobernador no tenga al congreso como una oficialía de partes, como ya no lo tiene desde el primero de octubre del año pasado, lo que seguramente explica la nostalgia del poder perdido”, indicó.

“Tampoco, diputado Faustino, vamos a llegar otra vez a los chingazos como usted lo dice, no sólo porque no hubo una primera y porque creemos que no va a ser necesario que nos rebajemos al pleito callejero, al que personalmente usted nos ha querido llevar”, fustigó Romero López.

Luego subiría a tribuna Faustino Hernández Álvarez, para plantear un punto de acuerdo a favor de los productores agrícolas.

En este marco respondió a Romero López.

“Diputado Rosario, lo único que hace un hombre de campo es defenderse, ustedes aquí, tú fuiste el que empezaste, me voy a defender cuantas veces sea necesario”, le advirtió.