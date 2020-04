‘No ganamos mucho, pero no perdimos’: Martín Zazueta

Zazueta señaló que terminará el corte a más tardar en 15 días, todavía tiene producto porque le metió fertilizante a las plantas y la cosecha fue buena, unas 30 toneladas por corte

Alma Soto

TEODORO BELTRÁN, EL ROSARIO._ Martín Zazueta es propietario de una pequeña parcela en la que sembró chile jalapeño, chile ancho y chile poblano. Un grupo de jornaleros levanta la cosecha. Es el tercer corte y con éste cerrará el ciclo.

“No me puedo quejar, no ganamos mucho, pero no perdimos, y eso es ganancia, salió para pagar las deudas, que suben cada vez que sube el dólar, no sé por qué, pero nos cobran según el precio del dólar, y quedó algo para sobrevivir”, señaló.

Ahorita, dijo, una libra de semilla cuesta como 50 mil pesos, los fertilizantes se fueron a las nubes y las personas del campo no tienen para comprar, por eso tienen que pedir prestado a la Caja Popular, a los comercializadores, las tiendas que les fían con garantías.

Zazueta señaló que terminará el corte a más tardar en 15 días, todavía tiene producto porque le metió fertilizante a las plantas y la cosecha fue buena, unas 30 toneladas por corte.

Un grupo de jornaleros se afana en sacar la cosecha. La meta es llenar un camión entre 35 personas en una jornada. Están cortando solo chile verde. El rojo, ya maduro, lo dejan para el final, ese se entregará a los deshidratantes.

Zazueta consideró que la pandemia de coronavirus no va a afectar a esta zona del País, porque hay buen clima y está cerca del mar.

“Eso afecta a otras personas, que no son de aquí, a la gente del pueblo no la va a afectar”, confió.