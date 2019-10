No, gracias, no me interesa: AsÃ­ puedes dejar de recibir llamadas de ofertas y productos

No, gracias, no me interesa: Así puedes dejar de recibir llamadas de ofertas y productos

Este servicio no aplica para las organizaciones políticas, entidades de beneficencia, encuestadores o personas que llamen con funciones de cobranza.

Animal Político

12/10/2019 | 6:22 PM

Si estás cansado de atender llamadas telefónicas de vendedores que ofrecen productos y servicios que tú no solicitaste o que simplemente no necesitas, como un cambio de compañía telefónica o un seguro, hay una forma de proteger tú número telefónico. Y es que en muchas ocasiones el “No, gracias, no me interesa”, no sirve de mucho, pues llegan llamadas de la misma empresa una y otra vez, ofreciéndote el mismo producto, lo que se convierte en acoso comercial. En muchos de los casos, tú mismo proporcionas los datos en el momento que compras algún producto, y una vez que tus datos están en manos de las empresas, éstas pueden transferirlos a otras sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable, para lo cual no requieren tu consentimiento, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Para evitar esas molestas llamadas lo único que debes de hacer es darte de alta en el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), ya que proveedores y empresas están obligados a no realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes de texto con fines publicitarios a los números que estén inscritos en este registro. Para inscribirte sigue estos pasos: 1. Ingresa a la página de internet https://repep.profeco.gob.mx/ 2. Da clic a la casilla “Registra tu número”. 3. Ingresa tu número telefónico, ya sea celular o doméstico. 4. Marca la casilla respecto del sector que no deseas recibir publicidad. Puede ser: comercio, telecomunicaciones, turístico, o todos los anteriores. 5. Da clic a la casilla “Registrar”. También es posible inscribirte a través del teléfono del Consumidor al 55 55 68 87 22, o por correo electrónico dirigido a repep@profeco.gob.mx proporcionando el número telefónico a inscribir y qué tipo de publicidad no deseas recibir. Las organizaciones políticas, entidades de beneficencia, encuestadores, personas que llamen con funciones de cobranza, y aquellas que no ofrezcan productos o servicios sí podrán seguirte llamando, pues el servicio no aplica en este tipo de llamadas. La vigencia del registro en el REPEP es indefinida y puedes darte de baja cuando tú lo decidas. En caso de que después del registro sigas recibiendo llamadas no deseadas puedes denunciar al proveedor. Solo necesitas llamar al teléfono de la Profeco y dar el nombre de la empresa que se quiere acusar, el número telefónico o correo del consumidor, el número del que le marcaron o la publicidad recibida. De acuerdo con la Profeco, de diciembre de 2018 a julio de 2019, el REPEP ha contado con 412 mil 370 registros.

