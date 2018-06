No ha sido nuestro día: Macherano - Noroeste

MUNDIAL RUSIA 2018

No ha sido nuestro día: Macherano

El 'Jefecito' disculpa a Lionel Messi

16/06/2018

El “Jefecito” dijo que no tuvieron puntería frente al marco.

MOSCÚ, Rusia._ Argentina fue mucho más que su rival por lo que el empate 1-1 ante Islandia le supo a derrota.

El mediocampista Javier Mascherano declaró que se van con un mal sabor de boca después de no poder ganar en su presentación en el Mundial de Rusia.

“No es la mejor sensación que tenemos, queríamos ganar, hicimos todo para hacerlo. Es difícil, nunca es fácil jugar el primer partido del Mundial, hay que seguir”, dijo el “Jefecito”.

Lionel Messi falló un penal que pudo darle el triunfo a la Albiceleste, pero Mascherano aseguró que todos tuvieron un mal día.

“Hay que seguir, esto recién empieza y no está permitido caerse, sabíamos de la dificultad de un rival que defiende con todo atrás, muy juntita.

“Hemos tenido nuestras situaciones pero no tuvimos puntería, no ha sido nuestro día y cuando no es el día, cuesta”, añadió.