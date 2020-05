No habrá controversia, ni vamos a pelear si municipios o estados no acatan nueva normalidad: AMLO

El jefe del Ejecutivo Federal que acostumbrarse a este plan de reactivación llevará algún tiempo, pero que “ya está la luz que indica que vamos a salir del túnel en que estuvimos y todavía nos encontramos

Carlos Álvarez

Si hay una autoridad municipal, estatal, que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada Estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia, asegura el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá controversia, ni pleito, ni división con los municipios o estados que no se apeguen al plan de tres etapas que vivirá el país a partir del 18 de mayo, con la reapertura de actividades en la nueva normalidad, luego del confinamiento social derivado de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).

"Si hay una autoridad municipal, estatal, que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada Estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia, no vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación [...] Aunque el plan ha sido consensado de manera general también admite la discrepancia, el derecho a disentir", aseveró el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"También es importante que mantengamos la postura de no imponer nada, que no haya medidas coercitivas, como se decidió desde el principio, la apuesta es esa. Nuestro pueblo es muy consciente y participativo [...] Estamos en un momento estelar de la democracia en México, por eso no vamos, en esta etapa, a variar", indicó el político tabasqueño.

López Obrador señaló, además, que acostumbrarse a este plan de reactivación llevará algún tiempo, pero que “ya está la luz que indica que vamos a salir del túnel en que estuvimos y todavía nos encontramos. Ya hay la esperanza de que vamos a caminar hacia adelante y la esperanza es una fuerza muy poderosa”.

