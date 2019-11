No habrÃ¡ extranjeros armados en MÃ©xico, no hay que temer: AMLO

No habrá extranjeros armados en México, no hay que temer: AMLO

Afirma el Presidente que no permitirá la intervención de EU en contra de los cárteles, luego de que Donald Trump declaró que los catalogaría como 'organizaciones terroristas'

noroeste.com

29/11/2019 | 08:45 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes 29 de noviembre que "no permitirá que vengan personas extranjeras armadas en México" para actuar contra los cárteles de la droga, en relación a la posibilidad de que Estados Unidos planee acciones militares en el país contra dichas organizaciones criminales.

"No hay nada que temer, desde 1914 no ha habido una intervención extranjera. Debe haber respeto y cooperación entre los países", afirmó el mandatario nacional, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, declaró que catalogará a los cárteles de la droga mexicanos como “organizaciones terroristas".

En conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño manifestó que ha existido un diálogo positivo con el mandatario estadounidense, acerca de las medidas que se han tomado en México para reducir los altos índices de violencia generados por los narcotraficantes.

"Esto implica un agradecimiento al Presidente Trump, porque en las conversaciones que hemos tenido tanto en lo de Sinaloa, como el de la familia Le Barón, ha hecho propuestas y ha sido respetuoso de la decisión que hemos tomado", indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Vamos a convencer al Gobierno de Estados Unidos de que podemos los mexicanos hacer justicia y que queremos mantener siempre una relación de cooperación y de respeto con el Gobierno [mexicano]", indicó López Obrador.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, describió como ejemplar la "cooperación que existe entre México y Estados Unidos en materia de seguridad".

"Es un tema binacional, no lo puede resolver solamente un país. Debe haber acciones conjuntas para que existan mucho mejores resultados", manifestó el canciller mexicano, quien el pasado 25 de noviembre afirmó que “no es necesario catalogar como terrorismo” a los cárteles mexicanos de las drogas, ya que “es solicitar que haya una intervención directa de Estados Unidos”.

“Sobre terrorismo tiene impacto jurídico, no creo que se necesiten adjetivos, un homicidio es un homicidio, existe un marco jurídico en Estados Unidos que si se implica como terrorismo podría actuar y México no lo permitiría”, abundó el canciller mexicano durante una conferencia matutina presidencial.

“México actuaría de igual manera, no es necesario catalogar como terrorismo para que haya acciones conjuntas, sería innecesario […] ¿Porqué digo que es inconveniente e innecesario? Porque es solicitar que haya una intervención directa de Estados Unidos”, explicó Ebrard Casaubón.

El canciller detalló que el avance en la investigación del ataque a la familia LeBarón va a ser un buen ejemplo de la cooperación estrecha entre México y Estados Unidos, sin embargo, explicó que no se pueden dar a conocer detalles hasta que no se concluya el caso.

El titular de la SRE dijo que existe un seguimiento cercano junto con Estados Unidos en temas de seguridad y que al caso LeBarón “hay un avance considerable, sólo que la familia aún no tiene los resultados. Impunidad no va a haber”, según sentenció.

“No vamos a cambiar la estrategia que iniciamos y si, hay presiones, lo lamentable es que, un Gobierno como el de Estados Unidos, el Presidente Trump actúe de manera respetuosa y no insista en aplicar o en querer imponer la política de fuerza en nuestro país”, dijo, por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sin embargo, en nuestro país hay algunos que estén demandando casi, casi una intervención, eso nunca jamás lo vamos a aceptar […] Nuestros problemas los vamos a resolver los mexicanos, no queremos la injerencia de ninguna potencia, de ningún país extranjero, es muy clara la Constitución, no somos vendepatria, no vamos a permitir ninguna amenaza o intervención del extranjero”, afirmó el mandatario nacional.

La familia LeBarón solicitó el domingo 24 de noviembre a la Casa Blanca -sede del Gobierno de Estados Unidos- declarar como organizaciones terroristas a los cárteles de drogas en México, mismos que buscan poder político para crear un “narcoestado”, cuyos “actos desenfrenados de violencia y asesinato han invadido nuestras fronteras y creado una crisis internacional”.

La solicitud fue publicada en el apartado de peticiones del portal web WhiteHouse.gov, donde los LeBarón señalaron que dichas organizaciones criminales cuentan “con recursos aparentemente ilimitados”, por lo que “ha resultado casi imposible detenerlos”.