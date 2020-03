CASO JAVIER VALDEZ

No habrá justicia hasta dar con autor intelectual: Balvina Flores

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- Un día después de que se sentenció a Heriberto Picos Barraza, “El Koala”, a pasar 14 años y ocho meses de prisión por su coautoría en el asesinato del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, Propuesta Cívica y Reporteros sin Fronteras coincidieron en que no descansarán hasta que se defina al autor intelectual del crimen.

También recordaron que desde enero, la Feadle logró que se girara orden de aprehensión contra Dámaso López Serrano y el juicio contra Juan Francisco Picos Barrueta, “El Quillo”.

“Esto es un avance para el proceso, al menos para lo que respecta a Heriberto... ya hay una condena que fue valorada por la Feadle, pero eso no significa que queremos dejarlo claro, por parte de la familia de Javier y por parte de las organizaciones que han representado el caso, que eso no significa el cierre del caso, todavía falta una condena mayor contra 'El Quillo' y también pues falta un proceso correspondiente para el 'Mini Lic', que eso va a ser un proceso mucho más largo, que implica también la existencia de un procedimiento de extradición, son cosas mucho más profundas”, aseguró Víctor Martínez Villa, asesor jurídico del organismo Propuesta Cívica.

Balvina Flores, de Reporteros Sin Fronteras, recordó que esta es la primera vez que la Fiscalia Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión litiga un caso en un tribunal federal y que se llega a una sentencia. “Uno de los elementos que se planteó fue precisamente eso, la Fiscalía realizó un análisis del trabajo periodístico, en el contexto en que Javier Valdez realizaba su trabajo, y uno de los elementos que considera el juez para la sentencia es precisamente eso, que Javier Valdez fue asesinado para su trabajo periodístico”, señaló.

“Reconocemos que la Fiscalía hizo un esfuerzo por llevar adelante esta investigación, por llegar a la sentencia, pero también hay que dejar muy claro que con esta sentencia... no está cerrada la investigación, no está concluida la investigación y para nosotros, desde Reporteros sin Fronteras, es que este caso no está cerrado y queda todavía por investigarse a fondo la autoría intelectual, esa es única parte que hay que dejar en claro; esta sentencia es significativa, es relevante, pero que esta no es una justicia plena mientras no estén sentenciados todos los responsables de la autoría material e intelectual del asesinato de Javier Valdez”, añadió.