No han cesado al Tesorero, pero no ha venido: Secretario del Ayuntamiento de Guasave

Después de que trascendiera la renuncia de Joel Quintero Castañeda en el Ayuntamiento de Guasave, no se ha presentado a trabajar, pero autoridades no han confirmado su salida

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Al Tesorero del Ayuntamiento de Guasave, Joel Quintero Castañeda, no se le ha despedido, pero tampoco se ha presentado a su oficina en los últimos días, expresó Gerardo Peñuelas Vargas, Secretario de la Comuna.

El encargado de la política interna del Municipio de Guasave subrayó que la Alcaldesa Aurelia Leal López, no le ha informado nada al respecto, pero lo que sí es un hecho es que el Tesorero no ha estado yendo a laborar.

“El Tesorero no está presente en su oficina, no sé si pediría algún permiso a la Presidenta. No está presente, ahorita tenemos Comité de Compras y estamos con el director de Egresos y él (Tesorero) es el encargado de sacar ese tipo de reuniones”, expresó.

La semana pasada trascendió que Quintero Castañeda había tenido una discusión con la Presidenta Municipal y que había presentado su renuncia, desde entonces no ha contestado llamadas telefónicas y tampoco ha acudido a su oficina.

La secretaria de Tesorería confirmó la ausencia del funcionario, pero dijo que tal vez estaba de vacaciones, aunque la Alcaldesa declaró en el banderazo del operativo Guadalupe-Reyes que no iba a haber vacaciones decembrinas para los servidores públicos.

“No sé qué vaya a pasar, no sé cómo anden las cosas, a mí no me ha informado nada la Presidenta si se va o se queda. No se le ha despedido, si él tiene que presentar su renuncia lo tiene que presentar por escrito ante la Presidenta, no sé (si ya lo hizo) y luego presentarse la propuesta ante el Cabildo porque es un puesto que se ratifica por Cabildo”, expresó Peñuelas Vargas.

El Secretario del Ayuntamiento de Guasave dijo que todo tiene un término y la propia Presidenta Municipal ha anunciado cambios que necesariamente se tienen que realizar en el organigrama de la Comuna, pero no sabe si corresponden a Tesorería o a otras áreas.