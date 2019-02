No han terminado en Jumapan los despidos

.

Sheila Arias

La “operación limpieza” que inició hace tres meses no ha terminado en Jumapan. Los despidos ya alcanzaron a 65 ahora ex trabajadores, la mayoría llevaba años en puestos donde no cumplía con el perfil, otros salieron por su vínculo al robo de agua, al parecer, alimentaban una red de clandestinaje.

El Gerente General, Ismael Tiznado Ontiveros, confirmó que las bajas, que hace unos días 25 personas, en una liquidación masiva, dejaron la paramunicipal, algunos tenían más de 20 años de antigüedad.

A ellos se suman 40 ex empleados que fueron liquidados entre diciembre y enero pasado, algunos quedaron sujetos a investigación por supuesta relación con el clandestinaje.

Y los ceses no seguirán, eso lo dejó claro.

“Se viene haciendo un análisis de cada uno de los trabajadores y hay personal, desgraciadamente, que no realizaba bien sus labores, que no da el ancho, que no trabaja como debe trabajar, a todas esas personas se les está dando de baja porque queremos un equipo fuerte, queremos que Jumapam suba de nivel, profesionalizarlo, que es lema del presidente municipal (Luis Guillermo Benítez Torres), llevarla a un punto de trabajo donde todo se haga con la mayor de las conciencias”, comentó.

La Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Mazatlán tiene la plantilla de trabajo más grande de la administración, su nómina rebasa los 960 empleados, y cerca del 70 por ciento está sindicalizado. Desde noviembre pasado, está en la mira del Alcalde.

Incluso antes de asumir el cargo el Químico mandó vigilancia en las puertas de Jumapam para evitar los saqueos de material público.

El Gerente General asegurpo que los últimos despidos se autorizaron el mismo día.

“25 los que salieron, todos de un jalón”, dijo.

Ellos pertenecían a distintas áreas operativas y administrativas.

¿Serán sustituidos?

“Algunos sí porque salieron de puestos que se ocupa sustituirlos, otros no porque es una manera de achicar la nómina... El detalle es que todo eso se analiza para llegar a una conclusión, para saber si estamos justificados en las bajas o no, porque tampoco vamos a actuar injustificadamente o de manera injusta”.

Siempre una baja causa desestabilidad al interior, ¿cuál es el mensaje para los trabajadores?

“El mensajes es que cada quien cumpla con su función especificamente con lo que le toca y que trate de cumplir de una manera profesional, correcta, no nada más un horario en tiempo, sino hacer lo que le corresponda. Ahorita continua no sé hasta cuando, hasta que nos demos cuenta que nadie está fuera del perfil correcto, ahí se va a detener”.

Tiznado Ontiveros pidió calma al interior, pero también dejó claro que la “operación limpieza” no ha terminado. De manera extraoficial se informó que la Junta prepara la salida de otras 18 empleados de áreas operativas, también en un despido masivo.